In Weiterbildung investieren: Freund+Dirks bietet auch 2017 ein breites Seminarspektrum zur fachlichen Qualifizierung an

Das Bildungsunternehmen Freund+Dirks mit Sitz in Weilrod/Taunus bietet auch 2017 Unternehmen ein breites Spektrum an Qualifizierungen aus den Bereichen angewandte Informatik, Verhalten, Management und Sales. Die Stärke von Freund+Dirks liegt in der individuellen Beratung und der Durchführung von methodisch effizienten Weiterbildungsmaßnahmen, die auf die konkrete Mitarbeiter-, Unternehmens- oder Projekt-Situation zugeschnitten sind.Verschiedene Lernformen stehen zur Auswahl – denn je nach Lernbedarf gibt es die optimale Lösung für die Weiterbildung: klassisches Seminar oder Workshop, ein individuelles Coaching oder Sessions im virtuellen Klassenraum. Freund+Dirks unterstützt die Kunden direkt vor Ort -national oder international- oder in dem Bildungs- und Tagungszentrum im Taunus.Im Bereich Öffentliche Seminare, die auch als Inhouse-Training (firmenexklusives Seminar) buchbar sind, werden über 300 Seminare angeboten. Nachgefragte IT-Themen sind beispielsweise Service- und Providermanagement, Software-Engineering, UNIX, Microsoft-Betriebssysteme, Mainframe, Datenbanken, Netze und verteilte Systeme, Automotive, Scrum und Kanban. Beliebte Softskill-Themen sind Führungsmethoden, Kommunikation und Rhetorik, Selbst- und Zeitmanagement und Sales- und Vertriebs-KnowHow. Zusätzlich werden Seminare speziell für IT-Studenten und Auszubildende angeboten. Freund+Dirks bereitet auch auf Zertifizierungen vor wie beispielsweise Java, ITIL, PMP, PRINCE2, CAPM, ISTQB und SCRUM.Weitere Informationen unter www.freund-dirks.de . Der Seminarkatalog 2017 steht auf der Homepage als Download zur Verfügung.

