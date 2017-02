(fair-NEWS)

München, 13. Februar 2017 (w&p) - Hier schlagen die Urlauber-Herzen höher: Am morgigen Valentinstag räumt Sunny Cars auf alle Neubuchungen einen Preisnachlass in Höhe von 14 Euro ein. Er kann von jedem genutzt werden, der mit dem Rabatt-Code SCDVALENTIN2017 sein Mietauto bucht.Der Brauch, am 14. Februar Blumen und Geschenke zu verschicken, hat seinen Ursprung in England und Frankreich und verbreitete sich bereits im Mittelalter. Mit der Auswanderungswelle in die "Neue Welt" kam er auch nach Amerika, wo er intensiviert wurde. Vom englischen "Tag der Liebenden" wandelte sich der 14. Februar zu einem Tag der Freundschaft und der Familie, was in vielen Ländern immer noch entsprechend gefeiert und gewürdigt wird.Das Valentinsgeschenk von Sunny Cars an alle Urlauber, ein Rabatt in Höhe von 14 Euro pro Neubuchung am morgigen Dienstag, gilt für alle Leistungspakete und sämtliche Fahrzeugkategorien des Mietwagenunternehmens für den Reisezeitraum ab dem 14. Februar 2017 bis zum 31. März 2018. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage.Im Preis für den Sunny Cars Mietwagen sind alle wichtigen Leistungen enthalten. Hierzu zählen unbegrenzte Kilometer, die Flughafengebühren und alle lokalen Steuern, eine erhöhte Haftpflichtdeckungssumme durch die Allianz Versicherung AG in Höhe von 7,5 Millionen Euro und ein Vollkasko- und Kfz-Diebstahlschutz auch mit Erstattung der Selbstbeteiligung für Schäden an Glas, Dach, Reifen und Unterboden sowie der Erstattung der Unfallbearbeitungsgebühren.Wer den Rabatt am Valentinstag nutzen möchte, kann sein Mietauto wie sämtliche Angebote von Sunny Cars über das Reisebüro, unter https://www.sunnycars.de oder telefonisch unter der Rufnummer 089 - 82 99 33 900 mit dem Rabatt-Code SCDVALENTIN2017 buchen.



Bildinformation: Valentinstag-Rabatt bei Sunny Cars