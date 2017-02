Die MATESO GmbH präsentiert auf der CeBIT „Password Safe by MATESO“

(fair-NEWS)

Grenzenlose Sicherheit – unter diesem Motto präsentiert die MATESO GmbH passend zum Leitgedanken „no limits“ der diesjährigen CeBIT die neue Version ihrer renommierten Software „Password Safe“. Die Lösung von MATESO® widmet sich dem Thema des privilegierten Passwortmanagements rund um Service Accounts und hochsichere Zugänge. Zudem erlaubt sie eine sichere Organisation von Passwörtern, Identitäten, Kunden- sowie Lizenzdaten und weiteren wichtigen Informationen. Dadurch wird eine schnelle und einfache Verwaltung aller Passwörter in einem Unternehmen gewährleistet. Darüber hinaus werden sämtliche sensible Daten, die bestmöglichen Schutz erfordern, vor unrechtmäßigen Zugriffen gesichert.Den gesamten Funktionsumfang von „Password Safe by MATESO“ präsentieren sowohl die Spezialisten des Softwareentwicklers als auch sechs der in dem kurzen Zeitraum seit der Security Fachmesse it-sa gewonnenen Partner auf dem 108 m2 großen Stand. Auch der Distributionspartner sysob IT-Distribution GmbH & Co. KG unterstützt MATESO. Auf dem Stand können Besucher live miterleben welche neuen und erweiterten Funktonen Password Safe bietet. Dazu gehören unter anderem die Unterstützung von Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) und einer Ende-zu-Ende Verschlüsselung. Das neue Reporting stellt zahlreiche Möglichkeiten für wichtige tägliche Berichte per E-Mail, wie auch für Security Audits zur Verfügung. Überdies geht durch das umfangreiche Benachrichtigungssystem keine wichtige Information mehr unter, denn es werden annähernd in Echtzeit die Verantwortlichen bei wichtigen Ereignissen sofort informiert. Zu den zahlreichen neuen und verbesserten Features zählen auch die Rechte bis auf Datensatzfeldebene, Passwort Discovery & Reset, ein Siegel nach Mehr-Augen-Prinzip sowie die Single-Sign-On Engine. Mit der neuen Version wird MATESO seinem Motto – grenzenlose Sicherheit – gerecht, denn wichtige Daten verdienen den bestmöglichen Schutz vor Datendiebstahl und unbefugter Einsicht.Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist gesorgt: Die MATESO hat Magier Rene Chevalier von R+S Magical Consulting GbR engagiert, um mit seiner Zauberkunst Besucher am Stand von MATESO in den Bann zu ziehen und auf unterhaltsame Weise das Thema Passwortschutz aufzugreifen.Besuchen Sie die MATESO GmbH in Halle 6, Stand F 15, vereinbaren Sie einen individuellen Termin oder nehmen Sie an der Pressekonferenz am Montag, den 20.03.2017, teil. Bitte vereinbaren Sie Ihren Messetermin mit uns:Firefly Communications I PR in high definitionBianca KochLindwurmstraße 7180337 MünchenTEL: +49 (0)89 552699 15mateso@fireflycomms.comWir freuen uns auf Ihren Besuch!



Bildinformation: MATESO auf der CeBIT 2017