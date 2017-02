DataVirtuality launcht Pipes - einen kostengünstigen Cloud-Service für Datenintegration

(fair-NEWS)

Leipzig, Deutschland, 14. Februar 2017 - DataVirtuality, eines der am schnellsten wachsenden deutschen Big Data Unternehmen, stellt heute seine neue Lösung Pipes vor.Innerhalb von 5 Minuten können Entwickler auf Daten aus mehr als 150 Datenbanken und Cloud-Services zugreifen und Daten sicher in eine analytische Datenbank, wie Amazon Redshift, Google Bigquery, MySQL, Exasol oder HP Vertica integrieren. Dabei ist keine Programmierung oder Wartung von APIs erforderlich."Pipes ist ein wichtiger Schritt für unsere Vision, jedem Entwickler in kleinen und großen Unternehmen zu ermöglichen, in nur wenigen Minuten eine sichere, agile und skalierbare Dateninfrastruktur aufzubauen.", sagte Nick Golovin, Gründer und CEO von DataVirtuality. "Schon ab wenigen hundert Euro pro Monat können Entwickler sofort alle Daten integrieren, ohne, dass manuell Datenpipelines erstellt und APIs gepflegt werden müssen. Pipes ist eine enorm zeit- und kostensparende Lösung, die Firmen auf ihrem Weg zum Data Champion unterstützt."Pipes ist nicht nur eine schnelle und einfache Möglichkeit eine Dateninfrastruktur aufzubauen, sondern auch äußerst skalierbar. Während es Business Intelligence Startern eine einfache Lösung bietet Daten zu konsolidieren, kann Pipes zusätzlich zu einer vollständigen Logical Data Warehouse Lösung erweitert werden. Mit dem Upgrade auf ein Logical Data Warehouse können Nutzer in Echtzeit auf ihre Daten zugreifen, Daten in einer virtuellen Datenschicht modellieren und ihre eigenen Daten-Extrakt Logiken definieren.Auch beim Thema Datensicherheit bietet Pipes einzigartige Funktionalität. Es werden keine Daten bei DataVirtuality zwischengespeichert. Das Hosting kann sicher lokal oder in der Cloud von Amazon Web Service (AWS) im Frankfurter Rechenzentrum erfolgen.Erfahren Sie mehr über DataVirtuality Pipes unter: http://datavirtuality.com/products/pipes/