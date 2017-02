Pressemitteilung von GORGEOUS SMILING HOTELS GmbH

(fair-NEWS) Grit Vinzens, bislang Direktionsassistentin des Super 8 Munich City West, hat den Sprung zur Hoteldirektorin geschafft. Die 38jährige leitet jetzt das Super 8 Munich City North im nördlichen Teil Schwabings. Beide Häuser werden von der GS Star GmbH betrieben.



Ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau absolvierte Grit Vinzens von 1997 bis 2000 im Tagungshotel Der Achtermann in Goslar. Anschließend war sie unter anderem als Guest Service Agent im InterContinental Berchtesgaden Resort sowie als Front Office Manager im Sheraton Essen Hotel tätig. Ihre Qualifikation zur Spezialistin im Personalwesen sowie in der Organisationsentwicklung erlangte sie durch das IHK-Studium zur "Geprüften Personalfachkauffrau", das sie 2016 abschloss.



Grit Vinzens freut sich über ihre neue Funktion als General Manager im Super 8 Munich City North: "Durch die gute Anbindung unseres Hauses an die Münchner Innenstadt, aber auch die A 9 Richtung Norden und damit die Allianz-Arena, konnten wir bereits in den ersten Monaten eine ausgesprochen gute Auslastung verzeichnen. Dass wir unseren Gästen zudem kostenfreies W-Lan bieten sowie ein super Frühstücksbuffet mit Live-Cooking, hat sich bereits herumgesprochen."

Bildinformation: Grit Vinzens leitet das von der GS Star GmbH betriebene Super 8 Munich City North. (Bildquelle: Grit Vinzens)

Die in Augsburg ansässige GS Star GmbH betreibt derzeit sieben Hotels (drei in München, je eins in Böblingen und Leipzig sowie zwei in Wien), vier weitere sind im Bau (je eins in München, Göppingen, Böblingen und Freiburg) und werden bis Ende 2017 eröffnet. Vier weitere Hotels sind geplant und werden 2018 eröffnet (Mainz, Wuppertal, Hamburg und Oberhausen).

«Grit Vinzens leitet zweites Super 8 in München»

