Die Online-Marketing-Agentur netnomics referiert in der OMR Masterclass in Hamburg über die Marketing Cloud

(fair-NEWS) Hamburg, 10.02.2017 - im Rahmen der Online Marketing Rockstars, am 2. März 2017 in Hamburg, gewährt netnomics detaillierte Einblicke in die Vor- und Nachteile der Marketing Cloud.



Um 14:30 Uhr auf Track 2 startet netnomics in einen ausführlichen Diskurs in der Masterclass der OMR. Der Spezialist für Email-Marketing, Social Media und CRM informiert mit umfangreichem Know-how in einem Vortrag über die zur derzeit beliebteste Softwarekategorie der Online Marketing Szene, das Können der Systeme sowie über Sinn und Rentabilität dieser kanalübergreifenden und hochpersonalisierten Software.



Martin Beermann, Geschäftsführer von netnomics, sieht in dem intelligenten Konzept, bei der das Cloud basierte Customer Relationship Management (CRM) System mit Social Media- und Email-Marketing kombiniert werden kann, die Zukunft im Online-Marketing Bereich. Er stellt jedoch auch die kritische Frage: "Für wen lohnt sich der Einsatz dieses Systems überhaupt und für wen nicht?".



Die Agentur netnomics ist Spezialdienstleister und Berater für Unternehmen, mit hohem technischen Anspruch im Bereich Online-Marketing. Als Fullservice-Agentur für Email- und Social Media-Marketing bietet netnomics Dienstleistungen, bei denen Social Media Kampagnen auf Facebook, Instagram oder Twitter mit einer Landingpage für die Adressgenerierung vernetzt werden. Die auf diese Weise generierten Emailadressen sind in einem CRM System automatisch für Email-Marketing nutzbar.



Die Masterclass der Online Marketing Rockstars nutzt netnomics, Marketing-Profis die Vor- und Nachteile von Cloud basierten Online-Marketing-Kampagnen zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen.



Des Weiteren ist netnomics mit seinem Team in der Zeit von 10 bis 18 Uhr in Halle A2, Stand F04 auf der OMR Expo präsent. Vor Beginn der OMR findet zudem am 2. März 2017 von 08:30 bis 11:00 Uhr ein Marketingfrühstück mit vier spannenden Diskussionsthemen statt, zu dem netnomics ebenfalls herzlich einlädt.



