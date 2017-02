Herausforderung Emotionalisierung im Digitalen Marketing

(fair-NEWS)

Mit umfangreichen kostenlosen DownloadsDie Buchhaltung nahezu aller Unternehmen sagt: Die Preise müssen rauf, die Erträge müssen steigen. Was sagt der Wettbewerb dazu? Hebe nur die Preise an, wir machen es nicht und übernehmen gerne Deine Kunden!Mit anderen Worten: Die interne Situation der meisten Unternehmen verlangt Preissteigerungen, die exter¬ne Situation erlaubt dies jedoch nicht. Die Konsequenz daraus sind sinkende Erträge bei gleichbleibenden Umsätzen. Übertragen auf den Online-Handel heißt das noch immer: In der Regel negative Betriebs-Ergebnisse bei steigenden Umsätzen, da die Markteroberung doch häufig sehr wohl gelingt, aber nur zulasten der Erträge. Ausnahmen bestätigen wie immer auch hier die Regel.Preiskampf auf ewig? Das kann es nicht sein! Die Unternehmen müssen einen Weg aus dem Preis-Dilemma heraus finden – und dieser Weg kann nur darin bestehen, dass die Kunden entweder „aufbereitet“ werden, für eine gute Leistung mehr zu zahlen, für eine interessantere Leistung das gleiche zu tun – oder aber sie letztend¬lich ein wenig zu „betrügen“, indem man von den Preisen ablenkt und auf andere Aspekte abhebt. Egal, welchen dieser Wege man nun gehen möchte, das Thema Emotionalisierung des Kunden und Erlebnisse für den Kunden spielt dabei eine große Rolle. Mit ihrer Hilfe kann es gelingen, eine bessere, eine interessantere Leistung zu bringen und zusätzlich in vielen Fällen auch den Kunden von der eigentlichen Preispolitik abzulenken. Emotionalisierung ist damit ein Weg aus dem Preiskampf.Aber es geht nicht nur um den Preiskampf im Wettbewerb, sondern es geht auch um den Markenaufbau, eine weitere Säule im Kampf um den Kunden. Insbesondere ein gelungener Markenaufbau – und das auch ohne stationären Hintergrund – führt zu einer verstärkten Kundenbindung. Es muss eine emotionale Wohlfühl¬-Landschaft entstehen und damit ein Weg heraus aus der Transparenz der Shopping-Suchmaschinen. Wird einer Marke vertraut, sinkt auch die Preissensitivität, es wird weniger mit der Konkurrenz verglichen und die Margen lassen sich zumindest in Ansätzen steigern. Die Marke dient also einerseits der Preisstabilität, aber andererseits auch der Kundenorientierung, der Festigung der Kundenmeinung und damit der Kunden¬bindung. Die Marke knüpft an Erinnerungen an und erleichtert somit die Entscheidung. Sie bringt Vertrauen durch Reputation und ermöglicht Kompetenznachweis und letztlich auch Prestige – alles emotionale Aspekte.Kurz-Studien/Whitepapers zum Thema EMOTIONALISIERUNG IM DIGITALEN MARKETING/E-COMMERCE finden Interessenten als kostenlose Downloads unter www.ulricheggert.de/kostenlosestudien