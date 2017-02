Bochumer Startup cdherstellung24 GmbH zieht nach zwei Jahren Bilanz

Pressemitteilung von cdherstellung24 GmbH

(fair-NEWS) Das Bochumer eCommerce Startup cdherstellung24 GmbH zieht nach zwei Jahren am Markt Bilanz. Es war hart aber es hat sich gelohnt.



Der Onlineshop cdherstellung24.de hat sich auf die Produktion von CD und DVD Kleinserien spezialisiert und wurde Anfang 2015 gegründet.

Die ersten zwei Jahre sind für neue Firmen meistens die schwersten. Die Gründer des web2print Shops



"Um auf dem schrumpfenden CD-Markt Erfolg zu haben ist kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung maßgebend“, sagt Wolfgang Woeste, Leiter der Abteilung Marketing und Onlineshop-Entwicklung. Besonders erfolgreich war hierbei eine Verbesserung des Kundenservices angefangen bei einem benutzerfreundlichen Website Layout über vielfältige Kontaktmöglichkeiten wie Live Chat bis hin zu einem Grafikservice zum Festpreis.



Im letzten Jahr wurden die Büro- und Produktionsstätten in die Räume des EnergieEffizienzZentrum Bochum auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots verlegt. Ein Statement zum Umweltschutz welches auch im Projekt zur Verwendung recycelter CDs, DVDs und BluRays zum Ausdruck kommt.

Das Bochumer eCommerce Startup cdherstellung24 GmbH zieht nach zwei Jahren am Markt Bilanz. Es war hart aber es hat sich gelohnt.Der Onlineshop cdherstellung24.de hat sich auf die Produktion von CD und DVD Kleinserien spezialisiert und wurde Anfang 2015 gegründet.Die ersten zwei Jahre sind für neue Firmen meistens die schwersten. Die Gründer des web2print Shops www.cdherstellung24.de ziehen nach zwei Jahren aber dennoch eine positive Bilanz. In allen wichtigen Bereichen konnte das Unternehmen wachsen, Marktanteile und Großkunden sichern und die nötigen strukturellen Anpassungen für die Zukunft treffen. „Es waren anstrengende und intensive Monate aber wenn wir darauf zurückblicken, wo wir angefangen haben und wo wir nun sind können wir äußerst zufrieden sein“ resümiert Geschäftsführer Philipp Neuendorf. Stand Februar 2017 hat der Onlineshop über 2000 Kunden und über 5000 Besucher pro Monat."Um auf dem schrumpfenden CD-Markt Erfolg zu haben ist kontinuierliche Innovation und Weiterentwicklung maßgebend“, sagt Wolfgang Woeste, Leiter der Abteilung Marketing und Onlineshop-Entwicklung. Besonders erfolgreich war hierbei eine Verbesserung des Kundenservices angefangen bei einem benutzerfreundlichen Website Layout über vielfältige Kontaktmöglichkeiten wie Live Chat bis hin zu einem Grafikservice zum Festpreis.Im letzten Jahr wurden die Büro- und Produktionsstätten in die Räume des EnergieEffizienzZentrum Bochum auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots verlegt. Ein Statement zum Umweltschutz welches auch im Projekt zur Verwendung recycelter CDs, DVDs und BluRays zum Ausdruck kommt.

Bildinformation: Logo cdherstellung24 / cdherstellung24 GmbH

Die cdherstellung24 GmbH vertreibt über den Onlineshop cdherstellung24.de bedruckte und gepresste CDs, DVDs und Blurays und passende Verpackungen. Kunden können bei uns in allen Auflagen bestellen, egal ob eine CD oder 100.000. Zudem bieten wir mit Grafikservice, CD-Mastering und DVD-Authoring Dienstleistunge Vom Firmensitz in Bochum verschicken wir an Kunden in ganz Europa.

Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Bochumer Startup cdherstellung24 GmbH zieht nach zwei Jahren Bilanz»

Lothringer Allee 244805 BochumDeutschlandTelefon: 023489066587Wolfgang Woeste023489066587Permanenter Link zur Pressemitteilung