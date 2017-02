Mark Hrdina nimmt Platz von Jürgen Stegen ein

(fair-NEWS)

Mark Hrdina, technischer Betriebsleiter und Leiter Forschung und Entwicklung von der Feuerverzinkung Hannover, nimmt zukünftig den Platz von Jürgen Stegen im IHK-Ausschuss für Industrie und Forschung ein. Jürgen Stegen, langjähriger Geschäftsbereichsleiter der Feuerverzinkung Hannover, tritt nach fünf Jahren engagierter Mitgliedschaft den Ruhestand an.Bei der letzten Sitzung des IHK-Ausschusses für Industrie und Forschung hat Jürgen Stegen seinen Rücktritt bekannt gegeben und Mark Hrdina als seinen Nachfolger vorgestellt. Die Entscheidung für Mark Hrdina war naheliegend. 1999 stieg der heute 46-jährige in der Seppeler Gruppe ein. 2003 wurde er zum Betriebsleiter der Feuerverzinkung Hannover ernannt und übernahm den Bereich Forschung und Entwicklung für die gesamte Gruppe. Seither leitet er diverse erfolgreiche Projekte in diesem Gebiet.Mark Hrdina will die Themen des IHK-Ausschusses für Industrie und Forschung erstmal auf sich zukommen lassen. "Ich werde schauen wie ich mich einbringen kann und werde natürlich immer ein Auge darauf haben wie man die Kompetenzen des Ausschusses für die Feuerverzinkung nutzen kann", so Mark Hrdina. In erster Linie will er wichtige Kontakte im Bereich Industrie und Forschung knüpfen und die Verbindung zu wesentlichen Behörden halten.



Bildinformation: Folgt Jürgen Stegen im IHK-Ausschuss: Mark Hrdina (Bildquelle: Seppeler Gruppe)