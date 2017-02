(fair-NEWS)

Holz wirkt behaglich, elegant und ist äußerst pflegeleicht. Deshalb halten warme Holztöne mehr und mehr Einzug ins Bad. Mit Unterbauten und Holzverkleidungen werden Waschtisch und Wanne selbst zu Möbelstücken. Ergänzend gibt es Wandschränke, Wandregale und Rollcontainer. So entsteht ein stimmiges Gesamtkonzept, das alle im Bad denkbaren Bereiche umfasst. Ganz im Zeichen der Wohnlichkeit setzt Duravit auf eine Bandbreite von unterschiedlichen Echtholzfurnieren, hinzu kommt eine Vielzahl von Lack- und Dekor-Oberflächen.Badmöbel sollen ihren Nutzern lange Freude bereiten. So werden alle Badmöbel von Duravit eigens für den Einsatz in Feuchträumen hergestellt und sind unempfindlich gegen Spritzwasser und erhöhte Luftfeuchtigkeit. Die Kanten werden PVC-frei und wasserbeständig verarbeitet. Sorgfältigste Bearbeitung versiegelt die Oberflächen und macht sie wasserabweisend.Nicht umsonst steckt im Namen Duravit das Wort "durability" - Beständigkeit. Doch Langlebigkeit und hohe Produktqualität entstehen nur durch besondere Ansprüche: verantwortungsvolle Materialauswahl, sorgfältige Verarbeitung und Liebe zum Detail.So werden alle <a href="https://www.skybad.de/k/badmoebel/duravit.html">Duravit-Möbel</a> ausschließlich in Schenkenzell im Schwarzwald in liebevoller Handarbeit gefertigt. Viele Möbel wurden von namhaften Designern entworfen und fügen sich zusammen mit den Waschtischen und weiteren Produkten der jeweiligen Serien zu einer harmonischen Einheit. Unbezahlbar? Weit gefehlt! Denn Serien wie beispielsweise Ketho sind speziell für Badmöbel-Einsteiger und etwas kleinere Geldbeutel konzipiert.Wir sind stolz diese hochwertige Marke in unserem Portfolio zu haben und unseren Kunden die Vorteile und Qualitätsmerkmale der einzelnen Duravit Produkte näher bringen zu können.



Bildinformation: Das verbindende Element im Bad