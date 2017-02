01. April 2017: Tomate Rockt! in der Musikbrauerei

(fair-NEWS)

2017 veranstaltet die Musikschule Tomatenklang bereits zum 7. Mal die Rockshow Tomate Rockt für kleine und größere Nachwuchsmusiker – auch diesmal wieder in den atmosphärischen Katakomben der Musikbrauerei in der Greifswalder Straße 211.In drei Sets von je 70 Min., um 16:00, 18:00 und 20:00 Uhr, spielen Kinder und Jugendliche solo oder in Bands vor großem Publikum. Das Besondere bei Tomate Rockt! ist, dass neben den Jugendlichen auch schon die Jüngeren ab 8 Jahren mitmachen können.Kooperation mit Heinrich-Schliemann-GymnasiumNeu in diesem Jahr: Schüler*innen des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums haben ihr eigenes Set vorbereitet und zeigen ihr Können auf der Bühne. Zum Abschluss spielen Lehrer*innen und Schüler*innen gemeinsam und rocken das Publikum.Tomate rockt! – ein erfolgreiches Format der Musikschule tomatenklangMit Tomate Rockt! hat die Musikschule tomatenklang ein erfolgreiches Veranstaltungsformat geschaffen, das jungen Musikern die Möglichkeit bietet in einer Band zu spielen, öffentlich vor großem Publikum aufzutreten und Gelerntes anzuwenden.Tomate Rockt! ist keine brave Veranstaltung. Es gibt wenig Vor-gaben und Konventionen. Auf individuelle Weise kann und soll den Vorbildern nachgeeifert werden, in der Musik, aber auch mit schrägen Frisuren und grellen Outfits.Tomate Rockt! findet statt mit der freundlichen Unterstützung der Berliner Sparkasse.Eintrittspreise:ab 18 Jahre: 8,00 Eurounter 18 Jahre: 4,00 EuroKarten sind erhältlich unter:tickets@tomatenklang.de



Bildinformation: Jens Reule-Dantas