Fruit Logistica 2017

(fair-NEWS)

Waddinxveen, 13. Februar 2017 – Dass Ernährung und Gesundheit eng zusammenhängen, war schon unseren Urahnen bekannt. Doch mit dem Aufstieg der Pharmaindustrie ging dieses Wissen mehr und mehr verloren. Zur Einführung der neuen „Health Wonders“ setzte das Bio-Handelsunternehmen Nature & More diesen Konflikt zwischen altem und neuen Wissen humoristisch in Szene und überraschte die Besucher der Fruit Logistica mit einer kleinen Musical-Einlage.Eine von Migräne gequälte Hausfrau, ein chinesischer Schamane und ein Pharmavertreter, das waren die Hauptdarsteller des kabarettistischen Mini-Musicals, welches Nature & More auf der Fruit Logistica mitten in der Besuchermenge zum Launch der „Health Wonders“ aufführte. Während die Hausfrau von fürchterlichen Kopfschmerzen geplagt wurde, versuchte der Pharmavertreter ihr seine Schmerzpillen anzudrehen. Doch sie griff lieber zum Bio-Kurkuma des Schamanen, die Wurzel, die in der chinesischen Medizin nicht ohne Grund seit Jahrhunderten als natürliches Heilmittel gilt. Und siehe da – nach zahlreichen Lachern der Zuschauer – war die Patientin geheilt! Um sich selbst von der natürlichen Wirkung zu überzeugen, erhielt jeder Umstehende zum Abschluss eine „Dosis“ Kurkuma – selbstverständlich verpackt in einer Medikamentenschachtel.„Mit den ‚Health Wonders‘ bringen wir die Bio-Obst- und -Gemüse-Sorten auf den Markt, die nachweislich einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben“, erklärt Volkert Engelsman, Geschäftsführer von Nature & More, die Idee hinter der neuen Produktlinie. Statt nur Symptome zu behandeln, steht die proaktive Gesundheitsvorsorge im Mittelpunkt. Den Anfang machen Bio-Kurkuma und Bio-Ingwer. Beide wirken entzündungshemmend und stoffwechselanregend und sind wahre „Superroots“, wie er weiter ausführt. „Es muss nicht immer eine Tablette sein. Die Natur hat so einiges an Wundermitteln zu bieten.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Klar, einen dezenten Seitenhieb gegen die Pharmaindustrie konnten wir uns da nicht verkneifen.“Herzlich willkommen auf der Biofach!Brauchen auch Sie eine kleine Dosis Bio-Kurkuma? Dann kehren auch Sie zurück zu Ihren Wurzeln und entdecken Sie die „Health Wonders“ auf der Biofach. Besuchen Sie den Stand von Nature & More vom 15. bis 18. Februar 2017, Messe Nürnberg, Halle 7, Stand 625 und holen Sie sich Ihre Dosis Bio-Kurkuma.



Bildinformation: Die „Superroot“ Bio-Kurkuma ist schon seit Jahrhunderten als natürliches Heilmittel bekannt / © Nature & More