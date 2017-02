Was bleibt in der Region? „Tue Gutes und rede drüber!“

(fair-NEWS)

Warburg, 13. Februar 2016 – Wie stark eine Region von einer bio&fairen Wertschöpfungskette profitieren kann, haben Experten vom Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier in Zusammenarbeit mit dem BioFairVerein für mehrere Bio-Unternehmen auf einer betriebswirtschaftlich fundierten Grundlage berechnet. Erste Ergebnisse und den Nutzen für die Verbraucherkommunikation präsentieren beide auf der Biofach 2017.Die Nachfrage nach biologisch und regional erzeugten Lebensmitteln steigt. Um noch mehr Verbraucher für den Kauf von bio®ionalen Lebensmitteln gewinnen zu können, sind neben den bisherigen Argumenten wie der Sicherung von regionalen Arbeitsplätzen und der Landwirtschaft auch harte Fakten hilfreich. Gemeint ist damit der quantitative Wertschöpfungsbeitrag eines Unternehmens für seine Region.Um das zu ermitteln, hat Prof. Dr. Christian Kammlott von der Hochschule Trier in Zusammenarbeit mit dem BioFairVerein im Rahmen des Projektes „Bio&Faire Wertschöpfungsketten in Regionen“ einen Berechnungsansatz entwickelt. „Damit die Biobranche ihren Wert für unsere Gesellschaft und Regionen den Verbrauchern besser kommunizieren kann, braucht es einen einheitlichen Bezugsrahmen, der eine vergleichende Beurteilung von ökonomisch fundierten Wertbeiträgen erlaubt“, erläutert Kammlott.Angewendet wurde das neue Verfahren beispielhaft am Bauckhof Naturkost Rosche, der Vollkornbäckerei cibaria und dem Gemüsehandel des Biolandhofs Engemann. Mitgemacht haben die Bio-Unternehmen, weil sie selbst wissen wollten, wie sich ihr Engagement für die eigene Region dort auch ökonomisch niederschlägt und an welchen Stellen sie diesbezüglich noch Entwicklungspotenzial haben.Die bisherigen Ergebnisse lassen erkennen, dass kleinere Unternehmen mit einem ausgeprägten regionalen Bezug in einem kleinen Radius hohe regionale Wertbeiträge erzielen. Das heißt: mehrere kleine Unternehmen können in einer begrenzten Region viel bewirken. Bei einem größeren Unternehmen ist der Regionsradius weiter. Das ist einleuchtend, da z.B. mehr Rohstoffe benötigt werden, wodurch sich ein größerer Einzugsbereich ergibt. Durch die Betriebsgröße fällt dann aber der absolute Wertschöpfungsbeitrag höher aus als bei einem kleineren Unternehmen.Mehr zum Projekt erfahren Sie auf dem BIOFACH Kongress:„Nachhaltigkeit messen und bewerten. Treffpunkt an den Stationen der Möglichkeiten.“Donnerstag, 16.02.2017, 11:00 Uhr - 13:00 Uhr, Raum Oslo, NCC OstStation 1: BioFairVerein„Regionale Wertschöpfungsbeiträge von Bio-Unternehmen: ökonomisch fundiert, faktisch ermittelt und vergleichbar gemacht!“Mit Prof. Dr. Christian Kammlott, Hochschule Trier, Umweltcampus Birkenfeld, Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht & Dr. Anke Schekahn, BioFairVerein.Weiterführende Informationen:Wollen Sie mehr zu „Bio&Faire Wertschöpfungsketten in Regionen“ erfahren? Hier finden Sie einen leicht verständlichen Erklärfilm: https://youtu.be/W724-OgRJ50



Bildinformation: © BioFairVerein