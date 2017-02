Tee mit köstlichem Kakaogeschmack? Das ist der innovative Bio-Rooibostee von TeeFee!

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017„Süßer Kakao mit Milch und Zucker ist schlecht für die Zähne!“ ermahnen Hunderte von Eltern täglich ihre Kinder. Damit ist jetzt Schluss, denn die neue Kreation von TeeFee ist die natursüße Alternative zum Kakao!Was genau kann man sich unter einem Tee vorstellen, der so schmeckt wie Kakao? Bei TeeFee wird eine Basis aus Bio-Rooibostee zusammen mit Bio-Kakaoschalen frisch aufgebrüht. In diesem Prozess nimmt der Rooibostee die typisch schokoladige Note des Kakaos auf. Nach anschließendem Herausfiltern der Kakaoschalen wird der Tee mit natürlicher Vanille und anderen natürlichen Aromen veredelt und mit Bio-Steviablättern gesüßt, um den natürlichen TeeFee „Kakaogenuss“ zu perfektionieren.Der TeeFee Bio-Rooibostee ist, wie alle TeeFee Kreationen, natursüß, zahnfreundlich, frei von künstlichen Zusatzstoffen, zuckerfrei und vegan. Somit zaubert TeeFee nicht nur Kindern ein Leuchten in die Augen, sondern macht auch Eltern glücklich! Selbstverständlich sind bei TeeFee Produkten keine Allergene enthalten und sie sind für Kinder ab 1 Jahr geeignet.In der praktischen Verpackung mit Schraubverschluss ist dieses TeeFee Kaltgetränk perfekt für unterwegs, egal, ob im Kindergarten, auf dem Spielplatz oder beim Kindergeburtstag. Denn der TeeFee Kakaotee kann jederzeit guten Gewissens an die Kleinen verteilt werden – und das Beste an der neuen TeeFee Kreation ist, dass sie herrlich süß und fruchtig schmeckt und die Kinder sicherlich nach dem ersten Schluck von der ernährungsbewussten TeeFee verzaubert sein werden!Erhältlich ist der TeeFee Kakaotee, sowie auch alle weiteren TeeFee Produkte, online unter www.tee-fee.de oder im gut sortierten Einzelhandel. Ein Trinkkarton TeeFee Kakaotee enthält 0,33 l und ist zu einem Preis von 1,49 € zu kaufen.Vom 15. - 18. Februar 2017 wird das TeeFee-Team auf der BioFach in Nürnberg in Halle 6 an Stand 420 anzutreffen sein.Weitere Informationen unter www.tee-fee.de



Bildinformation: Tee mit köstlichem Kakaogeschmack? Das ist der innovative Bio-Rooibostee von TeeFee!