SNACKEN BIS DIE HOSE PASST! KLUTH präsentiert FitFood im neuen Look und mit neuer Sorte.

(fair-NEWS)

Henstedt-Ulzburg, Februar 2017Neues Jahr, neues Glück! Gute Vorsätze, gesunde Ernährung und Fitness Boom!Unsere Gesellschaft ist im Wandel. Vorbei ist die Herrschaft der Couchpotatos, die sich mit Chips und Filmen Zuhause die Zeit vertrieben haben. Seit einigen Jahren ist die Bewegung hin zu mehr Sport und Krafttraining unaufhaltsam und täglich spürbar.Da effektives Training aber nur in Verbindung mit der richtigen, ausgewogenen und energiereichen Ernährung funktioniert, hat KLUTH der Spezialist für Nüsse und Trockenfrüchte, den Fitness-Mischungen, seiner Marke „FitFood“ ein neues Gesicht verliehen und das Sortiment erweitert.Die vier verschiedenen Mixturen bieten für jeden Geschmack die richtige Mischung, außerdem erfüllt jeder Mix einen anderen gesundheitlichen Nutzen. Das Thema Qualität steht für KLUTH und seine Marke „FitFood“ natürlich wie immer an oberster Stelle. Für die Produktion von FitFood werden, wie für alle Produkte der Marke KLUTH, lediglich Nüsse und Trockenfrüchte bester Güte verwendet, die regelmäßig kontrolliert und zertifiziert werden. Durch das Colorcoding der Verpackungen findet jeder schnell seinen Lieblings-Mix im Regal und die verschiedenen Farben geben gleich einen Hinweis auf die Inhalte der Mischungen.Der blaue Sport-Mix mit Cashewkernen, Erdnüssen, Walnüssen, Haselnüssen und Mandeln ist das Kraftpaket unter den Mixen. Als Quelle für Magnesium und Proteine ist er der optimale Begleiter beim Krafttraining, da er zur Zunahme und Erhaltung der Muskelmasse beiträgt. Im Gegensatz zu den anderen FitFood Mischungen, setzt der Sport Mix voll auf die Kraft der Nüsse.Magnesium ist in allen Nüssen enthalten. Ein besonders hoher Gehalt ist in Cashews zu finden. Magnesium hat Funktionen bei der Zellteilung und trägt zu einer normalen Muskelfunktion und einem normalen Energiestoffwechsel bei. Magnesium ist essenziell bei diesen Energiegewinnungsprozessen.Proteine sind in allen Nüssen enthalten. Sie sind maßgebliche Substanz der Muskulatur.Der violette Vital Mix, vorher bekannt als Beeren-Nuss Mix, hat neben den Energiespendern Cashews und Mandeln auch Sultanas, Sauerkirschen, Cranberries und Blaubeeren für einen fruchtig-frischen Geschmack dabei. Der Mix trägt durch seinen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren zur Aufrechterhaltung eines normalen Cholesterinspiegels im Blut bei.Ungesättigte Fettsäuren sind in allen Nüssen enthalten.Diese Fettsäuren senken das „schlechte“ Cholesterin (verursacht durch tierische Fette) im Blut und sorgen somit für eine Verhältnismäßigkeit und Ausgeglichenheit zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Cholesterin. Hat man z.B. zu viel „schlechtes“ Cholesterin im Blut, kann es zu Arterienverkalkung und Herz- Kreislauferkrankungen kommen.Der rote Power-Mix hat neben seinen knackigen Cashewkernen, Paranüssen, Haselnüssen und Mandeln, saftige Cranberries im Gepäck. Der Power Mix ist reich an Phosphor und Selen und sorgt damit für eine normale Schilddrüsenfunktion und einen normalen Energiestoffwechsel.Phosphor ist in allen Nüssen enthalten. Ein besonders hoher Gehalt ist in Paranüssen, Mandeln und Cashews zu finden.Phosphor ist der Nährstoff im Power Mix, der für den „normalenEnergiestoffwechsel“ sorgt. Grund dafür ist, dass Phosphoran der biologischen Speicherung von Energie beteiligt ist (ATP).Selen ist anteilig besonders in Paranüssen enthalten. Andere Nüsse enthalten wenig bis gar kein Selen. Selen ist der Nährstoff im Power Mix, der für die „normale Schilddrüsenfunktion“ sorgt. Selen ist an der Bildung von Schilddrüsenhormonen beteiligt, die für den Gesamtorganismus und das Zellwachstum notwendig sind. Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion führen ihrem Körper z.B. durch Tabletten dieses Schilddrüsenhormon künstlich zu.Phosphor und Selen sind Nährstoffe, die sonst eher in tierischen Lebensmitteln enthalten sind. Daher ist der Power Mix die optimale Alternative für Vegetarier und Veganer.Neu im Portfolio ist dazu noch der orangene Super Mix, der nicht nur „Super“ heißt, sondern auch „super“ ist, weil er neben Mandeln, Erdnüssen und Walnüssen auch die Superfoods Goji-Beeren und Physalis beinhaltet. Diese Mischung macht ihn zur Proteinquelle und mit seinem hohen Gehalt an Vitamin E, verringert der Super Mix den oxidativen Stress der Zellen.Vitamin E ist hauptsächlich in Mandeln aber auch in Walnüssen und Erdnüssen enthalten. Im Körper entsteht oxidativer Stress durch freie Radikale. Nimmt man Vitamin E auf, werden diese freien Radikale neutralisiert und die Zellen geschont.Durch den Stoffwechsel entstehen im Körper Sauerstoff-Radikale, die sofort mit den Zellen reagieren. Eigentlich würde man denken, das ist etwas Gutes, allerdings ist das Gegenteil der Fall. Sauerstoff greift die Zellen an (oxidativer Stress). Nimmt man allerdings Vitamin E mit der Nahrung auf, wird dieser Sauerstoff vom Vitamin E abgefangen und die Zellen werden geschont.Proteine sind in allen Nüssen sowie den Goji-Beeren enthalten.Alle FitFood Mischungen sind im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie einer gesunden Lebensweise zu genießen. Die Mischungen eignen sich perfekt als energiereicher Snack zwischendurch oder zum Aufpeppen eines Müslis.Die „FitFood“ Mischungen der Marke KLUTH sind ab Mitte Februar im handlichen 150g Beutel und ab Mitte 2017 im praktischen 80g Standbodenbeutel im Handel und online unter www.kluth-shop.de erhältlich.FitFood Sport Mix 150g 2,79 € (UVP)FitFood Vital Mix 150g 2,79 € (UVP)FitFood Power Mix 150g 2,79 € (UVP)FitFood Super Mix 150g 2,79 € (UVP)



Bildinformation: SNACKEN BIS DIE HOSE PASST! KLUTH präsentiert FitFood im neuen Look und mit neuer Sorte.