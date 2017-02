Renz und Leabox Briefkastenanlagen von Ihrem freundlichem Briefkastenhandel aus dem Norden

(fair-NEWS)

Die Webseite www.briefkastenanlage24 bietet Produkte und Ersatzteile der Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG.Das Unternehmen RENZ ist europäischer Marktführer in seinem Bereich und hat individuell anpassbare Briefkasten-Lösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie für Unternehmen im Programm.Ob Auf- oder Unterputz-Modell, freistehende Anlage oder Komplettlösung in verschiedensten Ausführungen und Materialen - für jeden Anspruch und jedes Budget ist etwas dabei.Die Briefkästen können auch zusätzlich mit Sprech- und Klingelanlagen ausgestattet werden, es können alle Arten von Klingelschildern, Gravuren, Beschriftungen, Dächer und Beleuchtung hinzugefügt werden.Auch in Sachen <a href="www.briefkastenanlage24.de">Paketkästen ist die Firma Renz </a>ein Vorreiter. In Zeiten des Onlinehandels bestellen immer mehr Menschen Produkte im Internet, die direkt nach Hause geliefert werden können. Um sich unnötige Wege zu sparen, wenn man zuhause nicht angetroffen wird, schafft ein Paketkasten Abhilfe.Die Paketkästen gibt es sogar als DHL-Ausführung, so dass man Pakte auch direkt von zu Hause versenden kann.Je nach gewünschter Kapazität können ganze Paketstationen individuell zusammengestellt werden.Schon in den einfacheren Ausführungen verfügen die Produkte der Firma Renz über durchdachte, technische Details und Optionen wie flächenbündige Namensschilder, eine Wasserrinne für optimierten Regenschutz, einem Zylinderschloss mit Abdeckung aus Edelstahl, Türanschlag links oder rechts wählbar oder ein zweites Namensschild mit"Werbung, nein danke!" oder "Werbung, ja bitte!.In der Premiumausführung gibt es dann zum Beispiel auch eine geräuschgedämpfte Einwurfklappe und eine extra breite Wasserrinne, so dass vorhandenes Regenwasser beim Öffnen der Klappe in die Wasserrinne geleitet wird.Die verwendeten Materialien sind meist Stahl, Edelstahl und Aluminium, aber auch Acrylglas und Kunststoff sind möglich, um ein spezielles Aussehen zu gestalten.Hochwertige Verarbeitung, korrosionsbeständige Materialien und eine lange Lebensdauer zeichnen alle Produkte der Firma Renz aus.Auf www.briefkastenanlage24 finden sich nicht nur alle Produkte der Firma Renz in der Übersicht, sondern auch ein ausgeklügelter Briefkastenkonfigurator, mit dem sich für jede Wohn- und Gebäudesituation und jedes Budget in wenigen Schritten eine maßgeschneiderte Lösung zusammenstellen lässt. Auf Wunsch gehen die Daten nach der Auftragsbestätigung direkt an die Fertigungsplanung und danach in die Produktion. Für die Selbstmontage erhält man eine individuelle Montageanleitung als pdf-Datei.Wer sich lieber bei der Konfiguration und Montageplanung helfen lassen möchte, für den ist ein bundesweites Netz von Außen- und Innendienstmitarbeitern oder der speziell geschulten Fachhandel vorhanden und berät bei der Auswahl der richtigen Briefkastenkombination, und steht dem Kunden bei allen Einzelheiten zur Seite. Der After-Sales Service ist auch nach dem Kauf für den Kunden da.Die Verfügbarkeit der Ersatzteile ist für 20 Jahre garantiert. Verlorene Briefkastenschlüssel oder ein neues Namensschild - der Kauf von Originalersatzteilen garantiert eine optimale Passgenauigkeit in gewohnter Qualität.Diese sind ebenso auf der Webseite www.briefkastenanlage24 erhältlich, sowie auch Ersatzteile der Firma Leabox und einiger anderer Hersteller der Branche.Selbstverständlich erfüllen alle Renz-Produkte und Ersatzteile die derzeit gültige DIN EN 13724 Briefkastennorm. Diese garantiert Ihnen eine Postzustellung ohne geknickte Briefe auch bei größeren Umschlägen, ausreichenden Stauraum, den Schutz der Post vor Nässe und nur beste Qualität durch den Einsatz von genormten und geprüften Materialien.



Bildinformation: Renz Briefkasten Shop