2 x 15 Jahre Channel-Erfahrung: Verstärkung für Exclusive Networks' Division BigTec

(fair-NEWS)

München, 13. Februar 2017 - BigTec, Geschäftsbereich des VADs Exclusive Networks, ist auf das Angebot von Lösungen für die Transformation von Datacentern spezialisiert und verzeichnet ein starkes Wachstum. Verstärkung des Teams ist deshalb Dauerthema. Ab sofort gehören zwei Spezialisten mit langjähriger Channel-Erfahrung zur BigTec-Crew: Richard Hauke betreut als Channel Development Manager den Bereich DACH und Martin Bichler ist als Group Vendor Manager für BigTec in EMEA für die Entwicklung der Hersteller von BigTec verantwortlich.BigTec bietet als Value Added Distributor Lösungen, die das Datacenter revolutionieren. Überholte, physische Serverstrukturen, aber auch traditionelle Ansätze der Virtualisierung werden bedarfsgerecht in moderne Private-, Public- und Hybrid-Cloud-Architekturen transformiert. Auf diesem Weg unterstützt BigTec Reseller und Kunden sehr erfolgreich, verzeichnet ein massives Wachstum und avancierte zum Global Player. Dieses Wachstum erfordert einen entsprechenden Ausbau des Teams. Mit Richard Hauke und Martin Bichler ergänzen zwei erfahrene Channel-Experten das BigTec-Team.Bichler qualifizieren 15 Jahre Channel-Arbeit für die neue Position - durchgängig mit Fokus auf das Rechenzentrumsgeschäft. In diesem Rahmen war er in unterschiedlichen Sales- und Managementpositionen in der Distribution tätig, darunter bei Azlan und Arrow und kennt dazu auch technologisch das Datacenter-Geschäft aus dem Effeff: Bei Brocade als Alliance Manager EMEA für das OEM-Geschäft für IBM und Lenovo zuständig sowie als Partnermanager der Brocade IP Partner mit Schwerpunkt SDN in Deutschland, begleitete er die Transformation von Datacentern von der ersten bis zur dritten Plattform.Als Vendor Manager auf Group-Ebene ist Bichler für das Gesamtportfolio der BigTec in EMEA verantwortlich. Er fungiert als zentraler Ansprechpartner für bestehende und neue Hersteller sowie für die Salesteams in den verschiedenen Ländern und orchestriert die paneuropäische Zusammenarbeit.Hauke sammelte vor seinem Engagement bei BigTec ebenfalls mehr als 15 Jahre Erfahrung im Distributionsumfeld und bringt Kontakte in ein breites Reseller-Netzwerk mit. Er war beim EMC-Distributor Orchestra Service GmbH sowie der Avnet Technology Solutions als Partner Account Manager für Systemhäuser zuständig. Damit ist er prädestiniert in seiner neuen Position als Channel Development Manager DACH bei BigTec, die Fachhandelskunden weiterzuentwickeln und neue Systemhäuser/-integratoren für BigTec zu gewinnen. "Ich freue mich darauf, meine langjährige Erfahrung bei einem jungen, sich entwickelnden Distributor mit neuen modernen innovativen Themen einzubringen", betont Hauke.Für Bichler ist es das in seinen Augen einzigartige Gesamtkonzept von BigTec, das ihn an seiner neuen Aufgabe reizt: "Die Exclusive Group und BigTec haben die großen Veränderungen im Datacenter-Segment absolut verstanden. Wir gehen einen völlig anderen Weg und adaptieren das Thema Solution-Sales als einziger Distributor so durchgängig im Markt. Das stellen die Hersteller fest, die auf BigTec zugehen, und die Partner, die mit uns in allen Ländern zusammenarbeiten. Wir haben ein Portfolio von disruptiven Herstellern und von Herstellern die in der 'Cloud geboren sind'. Mein Ehrgeiz ist es, zusammen mit den Ländern BigTec zum erfolgreichsten VAD zu entwickeln."



Bildinformation: Logo BigTec