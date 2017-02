Milchaufschäumer online Vergleichen

(fair-NEWS)

Aufgeschäumte Milch braucht man für viele Kaffeespezialitäten. Aber auch ein Kakao mit aufgeschäumter Milch ist ein echter Hochgenuss. Wer keine Dampfdüse an einer modernen Siebträgermaschine hat, braucht einen Milchaufschäumer, mit dem man frische Milch erwärmen und aufschäumen kann. Um Milch aufzuschäumen muss die Milch erwärmt werden. Unter die warme Milch wird dann Luft eingeschlagen, so dass sich dann fester und leckerer Milchschaum bildet.Je nach Budget gibt es verschiedene Modelle. Bei den einen muss man die Milch auf dem Herd erwärmen. Dann kann man die Milch direkt im Topf mit einem elektrischen Aufschäumer aufschäumen. Dann gibt es auch komplett mechanische Geräte, in die man die Milch einfüllt und dann von Hand aufschlägt. Wer etwas mehr Geld ausgeben möchte, kann sich auch einen vollautomatischen Milchaufschäumer zulegen. Diese arbeiten oft mit Induktion und bereiten neben warmer Milch auch den perfekten Milchschaum zu.Wer die verschiedenen Milchaufschäumer miteinander vergleichen möchte, der sollte die Seite http://milchaufschaeumertests.de/ besuchen. Hier findet man von einfachen Milchaufschäumern bis hin zu vollautomatischen Aufschäumern, die alles von alleine machen. Auf diesem Milchaufschäumer Portal kann man sich die verschiedenen Modelle online ansehen und natürlich auch direkt miteinander vergleichen. Wer sich entschieden hat, kann direkt über Amazon sicher einkaufen und sich den Milchaufschäumer der Wahl direkt nach Hause liefern lassen.