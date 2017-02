Einbaustrahler für umweltschonende preisgünstige Beleuchtung

(fair-NEWS)

Der Griff zum Einbaustrahler mit fest verbautem Leuchtmittel ist praktisch, aber weder für den Geldbeutel noch die Umwelt ein Gewinn. Isolicht hat Sets aus Strahler + Leuchtmittel für umwelt- und kostenbewusste Verbraucher zusammengestellt.Leuchten mit fest verbautem LeuchtmittelnViele Konsumenten greifen zu diesen Leuchten, weil sie es schätzen, dass mit einem Kauf eine komplette anschlussfertige Leuchte ins Haus kommt. Später ist der Ärger oft groß, weil in den Leuchten keine Birnen sind und daher das Leuchtmittel nicht zu wechseln geht.Festverbaute Leichtmittel sind sinnvoll für sehr kleine und flache Leuchten, wie die Pressesprecherin von Isolicht versichert. Eine Fassung mit wechselbarem Leuchtmittel nimmt immer Platz in Anspruch. Verbraucher sollten aber überlegen, ob die kleinen Maße wirklich nötig sind. Der Griff zum Strahler mit festeingebauten LEDs sollte nicht aus Bequemlichkeit erfolgen.Wertvolle Hilfe beim EinkaufDer Onlineshop www.isolicht.com bietet zwei Optionen, die den Einkauf erleichtern, In der Rubrik „Lampen und Leuchten“ gibt es die Auswahlmöglichkeit „Eigenschaften“, um sich ausschließlich Produkte mit tauschbaren Leuchtmitteln anzeigen zu lassen. Außerdem bietet der Shop bei den Einbauleuchten nun Sets an, die aus Strahlern, Fassung und passendem Leuchtmittel bestehen. Damit ist der Kauf und Einbau von Leuchten mit austauschbaren Leuchtmitteln so einfach, wie der von Modellen mit festverbauten LEDs.Die Maxime bei Isolicht ist: Das Shopsystem soll unkompliziert zu einem langfristig günstigem und umweltfreundlichen Produkt führen. Dies ist bei den beiden Optionen ausgezeichnet umgesetzt worden.