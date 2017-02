Für immer schön ohne Chemie und Operation. Gehts das?

(fair-NEWS) Vorbei sind die Zeiten von aufwändigen Operationen oder schmerzvollen Hautstraffungen mit Skalpell und Vollnarkose. Ästhetikexpertin und Heilpraktikerin Milla Ferber setzt modernste Heilpraktikermethoden mit klangvollen Namen wie "PRP", "Vampire-Lifting" „Mesotherapie“ oder „Micro-Needling" ein und sorgt damit für ein langanhaltendes und schönes Hautbild bei Frauen und Männern.



Durch die neuen Verfahren ist es möglich langwierige, schmerzhafte und teure Schönheitsoperationen zu vermeiden. Dabei kommt es auf die effektive Kombination der verschiedenen Verfahren an.



Durch eine PRP (Plättchenreiches Plasma)-Therapie, auch "Vampire-Lifting" genannt, besteht die Möglichkeit innerhalb von nur drei Anwendungen, Ärgernisse wie hartnäckige Akne, ein unsauberes Hautbild, Narben oder einfach nur lästige Falten im Gesicht, Dekolleté oder Hals zu entfernen.



Dazu wird aus wenigen Millilitern des Patientenblutes "PRP" gewonnen und dieses durch spezielle Injektionstechniken wieder in die betroffenen Hautstellen impliziert. Dabei wendet Frau Ferber eigene Techniken an, die so gut wie schmerzfrei sind. Die Ergebnisse sind in der Regel schon innerhalb weniger Tage zu sehen.



Beim so genannten „Micro-Needling" werden sanft kleine Stiche in die Haut gebracht, welche bei der Heilung die körpereigene Kollagenproduktion anregen. Dadurch wirkt die Haut in kürzester Zeit straffer, frischer und jünger.



Durch Verbindung dieser beiden Techniken erzielt Frau Ferber erstaunliche Ergebnisse und das zum Bruchteil der Zeit und Kosten, die bei komplexen Schönheitsoperationen entstehen.



Aktuell sind diese modernen Schönheitstechniken in vielen Bereichen auf dem Vormarsch, jedoch gibt es diese zu Dumpingpreisen auch bei weniger seriösen Anbietern. Da diese Techniken einen erhöhten Material- und Ausbildungsaufwand benötigen um bei den Kunden professionelle Ergebnisse zu erzielen, empfiehlt es sich auf jeden Fall die Finger von solchen Billiganbietern zu lassen.



Leider muss Frau Ferber auch hier oft eingreifen und von verschiedenen Dumpinganbietern "verpfuschte" Behandlungen wieder korrigieren.