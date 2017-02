So macht der Klettersport richtig Spaß ...

(fair-NEWS) Sportklettern ist mittlerweile zu einem Breitensport geworden. In den letzten Jahren wurden in ganz Deutschland viele Kletter- und Boulderanlagen eröffnet, die regen Anklang finden. Die HIGH-MOVES Kletterhalle Bensheim, mit ihrer überdurchschnittlichen Ausstattung, setzt im Vergleich mit anderen Anlagen hohe Maßstäbe und bietet alles was das Klettererherz höher schlagen lässt.

Vom Bouldern bis zum Klettern, Indoor wie Outdoor, verfügt die Kletterhalle Bensheim über eine außergewöhnliche Ausstattung, in sehr gutem Zustand.

Neben dem Klettersport hat die Kletterhalle zudem einen Indoor- und einen Outdoor-Hochseilgarten, mit einem über 100 Meter langen Flying-Fox, für das ganz besondere Höhenerlebnis.

Sicherheit steht bei HIGH-MOVES an erster Stelle. Die Kletterhalle setzt international Maßstäbe für sicheres Klettern. Durch diverse Kooperationen mit Fachverbänden und Equipment-Herstellern wird in der Kletterhalle Bensheim stetig an sicherheitsrelevanten Projekten gearbeitet.

Natürlich sind die Kletterhalle, sowie die Kletterwände und der Hochseilgarten nach DIN und nach aktuellen Standards gebaut und werden regelmäßig überprüft.

Die Kletterhalle ist zudem Mitglied im KLEVER Kletterhallenverband, über den das gesamte Personal ausgebildet und regelmäßig zertifiziert wird.



Für Einsteiger und fortgeschrittene Kletterer gibt es ein breites Kursprogramm, vom Schnupperklettern über Grundkletterkurs, bis hin zum Vorstieg-Kletterkurs und Outdoor-Kletterkurs.

Damit aber nicht genug, bietet HIGH-MOVES regelmäßig diverse fachbezogene Workshops und Weiterbildungen an, wie z.B. Equipment Schulungen, Klettertrainerausbildungen und vieles mehr.

Ebenfalls werden Lehrer über die ZFS (Zentrale Fortbildungseinrichtung für Sportlehrkräfte) Hessen in der Kletterhalle Bensheim ausgebildet. Nach dieser Ausbildung dürfen Lehrer/Innen Kletteranlagen mit ihren Schulklassen besuchen oder ggf. den Klettersport im Lehrplan aufnehmen.

Neben all den kletterspezifischen Angeboten von HIGH-MOVES wurde die Kletterhalle Bensheim in den letzten Jahren zu einer ausgezeichneten Location für Firmenevents ausgebaut. Egal ob Incentives, Teamtrainings, Azubitrainings oder der schlichte Betriebsausfug, bietet diese Anlage ausgezeichnete Möglichkeiten und Angebote. Weitere Infos zu den Themen finden Sie unter <a href="https://www.kletterhalle-bensheim.de/">https://www.kletterhalle-bensheim.de/</a>