(fair-NEWS)

„Piku – der zauberhafte Eisbär“ von Beate Geng ist eine wirklich schöne Geschichte. Es geht um Freundschaft und Zusammenhalt. Wie wichtig so etwas in der heutigen Zeit ist, braucht man nicht groß zu erwähnen.Anhand der großen Schrift haben auch Leseanfänger schon die Möglichkeit, Pikus Erlebnisse zu lesen. Die Illustrationen untermalen diese wunderbare Geschichte noch zusätzlich. Ganz klare Leseempfehlung.Trailer:https://www.youtube.com/watch?v=jIW2LySJCK4Buchbeschreibung:Normalerweise leben Eisbären rund um den Nordpol. Nicht so aber Piku, denn der lebt im Schwarzwald, dem höchsten Mittelgebirge im Südwesten Deutschlands. Das mag auch daran liegen, dass Piku kein gewöhnlicher Eisbär ist, denn Piku hat Zauberkräfte. Sein Fell ist lila-blassblau und hat Glitzersterne. Diese Sterne verleihen ihm die Macht, den Tieren im Schwarzwald zu helfen, den bösen Waldgeist zu schnappen, der den Waldfrieden stört.Taschenbuch: 64 SeitenVerlag: Books on Demand; Auflage: 2 (8. Februar 2016)Sprache: DeutschISBN-10: 3739233966ISBN-13: 978-3739233963Format: Kindle EditionDateigröße: 3529 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 45 SeitenVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01AGK3UXWX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertBild © Beate GengMehr Infos unter:www.geschenkbuch-kiste.de/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Beate Geng