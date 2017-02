Mit Carnival Cruise Line nach Alaska – Zweiwöchige Kreuzfahrt ins Nauturparadies

(fair-NEWS)

München – Mit einer zweiwöchigen Alaska-Kreuzfahrt ab/bis Long Beach/Kalifornien präsentiert Carnival Cruise Line ein weiteres Angebot im Rahmen der Produktlinie „Carnival Journeys“. Neben einer längeren Dauer der Fahrten spiegeln sich hierbei die angesteuerten Destinationen auch deutlich im Angebot an Bord wider. Zum Beispiel bei den offerierten Speisen oder dem Entertainment, die jeweils starke regionale Bezüge aufweisen.Das gilt selbstredend auch für die Reise mit der Carnival Splendor (25. August bis 8. September 2018), wenn diese vom Hafen der kalifornischen Metropole Los Angeles aus in Richtung der Eis- und Naturparks Nordamerikas startet.Stationen sind u.a. der Hubbard-Gletscher oder die Städte Ketchikan, Skagway und Juneau. Um diese anzusteuern, führt die Route durch atemberaubende Fjorde und spektakuläre Landschaften.Letztere können im Rahmen verschiedener Exkursionen entdeckt werden, wobei die Angebotspalette von Heliflügen, Trekking- oder Baumwipfeltouren bis zu Kanuausflügen reicht.Die zweiwöchige Fahrt an Bord der 3.000 Passagieren Platz bietenden Carnival Splendor kostet ab 1.580 € pro Person in der Doppelkabine. Zusätzlich gibt es ein Bordguthaben von 50 USD pro Gast.Weitere Informationen und Buchung unter www.carnivalcruiseline.de sowie in den Reisebüros.Ansprechpartner für Redaktionen:INEX Communications – Rolf Nieländer – Tel.: +49-6187-900-780E-Mail: info@inexcom.de; www.inexcom.de *********************************Über Carnival Cruise LineMit 26 Schiffen (inkl. der im Bau befindlichen Carnival Horizon) und jährlich knapp 5 Mio. Passagieren ist Carnival Cruise Line eine der zwei größten Kreuzfahrt-Reedereien weltweit. Jüngstes Flottenmitglied ist die Carnival Vista (3.939 Passagiere), die im Mai 2016 ihre Jungfernfahrt absolvierte. Im April 2018 wird mit der Carnival Horizon ein weiterer Neubau zur Flotte stoßen, dem Ende 2019 erneut ein Schiff der Vista-Klasse folgen wird. Für 2020 und 2022 ist die Indienststellung von zwei weiteren Kreuzern terminiert.



Bildinformation: Die Carnival Splendor startet von Long Beach, Kalifornien aus in Richtung Alaska