11. MMM-Messe der Fonds Finanz mit Star-Redner-Trio

München, 14.02.2017 – Am 28. März 2017 findet die 11. MMM-Messe der Fonds Finanz im MOC München statt. Auf der kostenfreien Informations- und Kommunikationsplattform für Fachbesucher aus dem Finanz- und Versicherungsbereich präsentiert der größte deutsche Maklerpool drei außergewöhnliche Star-Redner: Dirk Müller, Walter Riester und Sascha Lobo. Für Fonds Finanz Vermittler bietet sich auf der Messe ein besonderes Highlight: der Start des Loyalty-Programms „Three Circles“. Alle Informationen zur Messe und die Online-Anmeldung sind unter www.mmm-messe.de abrufbar.Die MMM-Messe bündelt an einem Tag alle aktuellen, relevanten Themen der Finanz- und Versicherungsbranche. Neben dem Star-Redner-Trio vermitteln renommierte Top-Referenten in rund 90 Vorträgen, Seminaren und Workshops praxisnah ihr Wissen. Dabei können bei ausgewählten Angeboten „gut beraten“-Weiterbildungspunkte gesammelt werden. Nahezu 170 Gesellschaften stellen ihre Produkte und Leistungen vor, gleichzeitig laden sie zum fachlichen Austausch und persönlichen Netzwerken ein.Das Star-Redner-Trio Dirk Müller, Walter Riester und Sascha Lobo beleuchtet Themen, die die Branche derzeit stark bewegen. Als „Mr. DAX“ gehört Dirk Müller zu den bekanntesten Börsenexperten Deutschlands. Basierend auf seiner über 20jährigen Erfahrung in der Welt der Finanzmärkte thematisiert er die aktuelle Wirtschaftslage. Walter Riester, SPD-Politiker und ehemaliger Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, wird im Rahmen einer Podiumsdiskussion von ‚der Bayerischen‘ Stellung beziehen zur Riester-Rente, einem der meist diskutierten Produkte im Bereich der privaten Altersvorsorge. Sascha Lobo ist einer der gefragtesten Experten für die digitale Welt. Als Strategieberater für Unternehmen weiß er genau, wie Markenkommunikation im Internet funktioniert.Neben den hauseigenen digitalen Tools steht bei der Fonds Finanz selbst das neue Loyalty-Programm „Three Circles“ im Vordergrund. „Mit ‚Three Circles‘ starten wir auf der MMM-Messe ein in unserer Branche einmaliges Konzept, mit dem wir unseren loyalen Vermittlern gegenüber unsere Wertschätzung für ihre Leistung zum Ausdruck bringen“, erklärt Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz. Je nach Status warten exklusive Prämien und Veranstaltungen auf die Vermittler.Unter den zahlreichen renommierten Top-Referenten sind in diesem Jahr einige neue dabei, die den Fachbesuchern Praxiswissen aus erster Hand vermitteln. So zum Beispiel Social Media Experte „Mister Promotion“ Samer Mohamad, Verkaufstrainer Matthias Meier sowie Makler und Blogger Philip Wenzel.Weitere Informationen zu den Referenten sowie zur Messe im Allgemeinen gibt es unter www.mmm-messe.de Zur kostenfreien Anmeldung geht es unter www.mmm-messe.de/anmeldung