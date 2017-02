LASCANA loves Hana Nitsche – Kampagnenlaunch mit neuem Markengesicht

(fair-NEWS)

Mit dem Motto LASCANAlove startet die Marke LASCANA in die kommende Frühjahr/Sommer-Saison und inszeniert die neue Lingerie-Kollektion in Zusammenarbeit mit Topmodel Hana Nitsche auf den Malediven. Bekannt für weibliche Designs, schmeichelnde Schnitte und dem Credo »Von Frauen für Frauen« ist die Kampagne #LASCANAlove mit dem international gefragten Model die konkrete Umsetzung einer zelebrierten Sinnlichkeit.Hana Nitsche ist ein deutsches Model mit tschechischen Wurzeln. Sie gewann 2005 den Contest „Model of the World“ und belegte 2007 den dritten Platz in der TV-Casting-Show Germany’s Next Topmodel. Seitdem zierte Hana zahlreiche Cover von renommierten internationalen Modemagazinen und stand für diverse Kampagnen vor der Kamera. „Ich bin überglücklich, für LASCANA wunderschöne Dessous in bezaubernden Farben präsentieren zu dürfen. Seit des unvergesslichen Shootings auf den Malediven bin ich einfach total verliebt in die neue Kollektion. LASCANAlove ist die absolut passende Überschrift zu den neuen Entwürfen, ich fühle mich sehr wohl darin und freue mich riesig auf die anstehende Saison mit vielen tollen Events und weiteren Projekten.“, kommentierte das bekannte Testimonial seine Partnerschaft mit LASCANA.Darüber hinaus beweist sich das viel gebuchte Model als talentierte Sängerin. Für die im Sommer startende deutschlandweit laufende Kampagne #LASCANAlove sang sie mit ihrer unverwechselbaren sinnlichen Stimme den begleitenden Jingle selbst ein.Ab dem 14.02.2017 wird Hana Nitsche in der LASCANA Lingerie-Kampagne für Frühjahr/Sommer 2017 zu sehen sein. Auf den Trauminseln der Malediven fotografierte der New Yorker Fotograf Tim Petersen Hana Nitsche als neues Kampagnen-Gesicht der Kollektion – mit ihren sexy Kurven und der natürlichen Persönlichkeit setzt sie die neue Lingerie gekonnt in Szene. Eine selbstsichere Attitüde und raffinierte Schnitte, die die Weiblichkeit hervorheben, zeichnen LASCANAlove aus. Ein Eindruck des Shootings kann hier gewonnen werden: https://youtu.be/YgpuDAwyacw Die LASCANAlove Dessous-Kollektion ist ab sofort in allen LASCANA Shops, auf ausgewählten Shop-in-Shop-Flächen und unter www.lascana.de/hanaloves erhältlich.Sarah Rissen, Leiterin Marketing und Strategie LASCANA, zeigt sich begeistert über den Gewinn Hanas zur Unterstützung der femininen Markenidentität. „Hana repräsentiert unseren Spirit und die Werte, die uns bei LASCANA so wichtig sind. Wir sind begeistert von Hanas Vielseitigkeit sowie ihrer wunderschönen Stimme. Für die neue Kollektion könnten wir uns niemand besseren vorstellen. Wir freuen uns auf die weiteren Vorhaben, die schon mit ihr geplant sind.“Über LASCANADas 2006 gegründete Multi-Brand-Konzept „LASCANA - It’s a woman’s world“ präsentiert sich auf dem deutschen und internationalen Wäsche- und Bademoden-Markt mit eigenen Filialen, Onlineshops, Shop-in-Shop-Flächen und Wholesale. LASCANA zeichnet sich durch hohe Qualität und erstklassige Passform zu attraktiven Preisen aus. Namhafte Lizenz-Marken wie u.a. Bench, Marie Claire, Jette, Sunseeker und Venice Beach setzen neben der Eigenmarke LASCANA exklusive Akzente und komplettieren das Angebot. Von Frauen für Frauen, dafür steht LASCANA!