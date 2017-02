Rauchfrei-Hypnose bei Dr. Elmar Basse

(fair-NEWS)

Klinische Hypnose in der Praxis für Hypnose Hamburg bei <a href="www.rauchen-hypnose.com">Dr. Elmar Basse</a> ist ein besonders gut geeigneter Weg, um mit dem Rauchen aufzuhören. Denn die Hypnose ist ein Weg, um mit dem Unbewussten in Kontakt zu kommen. Dort, jenseits des bewussten Verstandes und des bewussten Willens, liegen oft Kräfte, so erklärt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, die einerseits im negativen Fall blockierend wirken können, andererseits aber auch aktiviert werden können, um das Ziel der Rauchfreiheit zu erreichen.Viele Raucher haben schon wiederholte Versuche gemacht, mit dem Rauchen aufzuhören, weiß der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse. Ihr mehrfaches Scheitern lässt sie jedoch nur in seltenen Fällen resignieren. Dazu sind die Gefahren des Rauchens auch zu sehr ins Allgemeinbewusstsein eingedrungen. "Mit gutem Gewissen" Raucher bleiben, sein ganzes Leben lang, ist für die meisten Betroffenen ein eher niederdrückender Gedanke. Nicht allein, dass es einen sozialen Druck gibt, der dem bisherigen Raucher zusetzt. Auch bei medizinischen Leiden bekommen Raucher nicht selten von ihren Ärzten zu hören, dass es wichtig für den Heilungsprozess sei, möglichst bald mit dem Rauchen aufzuhören. Selbst in der Freizeit, vor allem beim Sport, sehen sich viele Betroffene mit der Kehrseite des Rauchens konfrontiert, sagt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, wenn sie zum Beispiel merken, dass sie schneller in Atemnot geraten als früher beziehungsweise schneller als ihre Sportskameraden.Der oft von Rauchern gehörte Satz, dass sie sich keine Gedanken um ihre Gesundheit machen würden, ist daher durchaus kritisch zu betrachten und scheint eher ein Abwehrversuch als eine wirkliche Beschreibung ihrer inneren Haltung. Die wenigsten Raucher haben für sich die Entscheidung getroffen, ein Leben lang Raucher zu bleiben. Sie setzen vielmehr darauf, so weiß der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, dass es ihnen irgendwann doch einmal gelingen werde, aus ihrer Abhängigkeit von Nikotin frei zu werden.Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es bekanntlich verschiedene Methoden, nicht alle sind aber gleich effektiv. Eine rein verstandesmäßige Aufklärung über die Risiken des Rauchens hat zum Beispiel oft nur einen sehr eingeschränkten Effekt auf die bisherigen Raucher. Hingegen kann mit klinischer Hypnosetherapie, wie Dr. Elmar Basse sie in seiner Praxis für Hypnose Hamburg seit vielen Jahren anwendet, oft schon in einer einzigen Sitzung die gewünschte Rauchfreiheit erreicht werden. Es ist sogar so, dass selbst die hartnäckigsten Raucher mit Hypnose rauchfrei werden könnten, im Einzelfall es allerdings sein kann, dass auch mehr als eine einzige Sitzung erforderlich ist. Das hängt, so erklärt der Hypnosetherapeut Dr. Elmar Basse, von den jeweiligen individuellen Bedingungen ab. Wer zum Beispiel eine zugrundeliegende oder Begleiterkrankung des Rauchens aufweist, muss gegebenenfalls etwas mehr Aufwand einkalkulieren, insbesondere dann, wenn das Rauchen derzeit noch benutzt wird, um solche Begleit- und Grunderkrankungen besser ertragen zu können.



Bildinformation: Dr. Elmar Basse | Hypnose Hamburg