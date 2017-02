POS-Video-Monitoring in Filialbetrieben

(fair-NEWS)

Mannheim 13.02.2017 Zusammen mit dem Unternehmen “Cash-Plus” beschäftigt sich das IT-Service-Net mit Videoüberwachung. Besonders interessant ist diese Anwendung für Filialbetriebe mit Barzahlung. Zentral können damit alle Kassen-Transaktionen zum Beispiel in Backfilialen überwacht werden. Bis jetzt war der Inhaber nicht in der Lage die Quelle möglicher Differenzen zu erkennen, nach Installation der Lösung hat der Inhaber Fakten und kann sein Problem in den Griff bekommen.Die Lösung besteht aus einer, in Kassennähe, installierten Kamera und einer Software die in der Lage ist Kassendaten und Videoaufnahmen zeitlich zu synchronisieren, damit können Vorgänge punktgenau, transparent gemacht werden. Ergänzt werden kann diese Lösung durch die Möglichkeit, nach Geschäftsschluss, eine optionale Alarmfunktion zu aktivieren.Das Ganze lässt sich per Fernübertragung händeln damit lassen sich alle Filialen, egal von woher, überwachen ohne dass Zeitverluste durch Fahrten entstehen.Der DatenschutzSo vorteilhaft diese Lösung ist es muss der Datenschutz beachtet werden. Der Beobachtete hat das Recht zu wissen was von ihm aufgezeichnet wurde, an wen die Daten gehen und was der Zweck der Aufzeichnung ist (Auskunftsanspruch nach § 34 Abs.1 BDSG).Studien haben ergeben, dass im Einzelhandel und der Gastronomie wenig Kenntnisse über den Datenschutz vorhanden sind. Jede Videoüberwachung muss aber durch Hinweisschilder angezeigt werden. Dies kann durch Text oder eine Graphik sein und muss aufzeigen wer verantwortlich für die Überwachung ist.Vor dem Einsatz sollte man das Datenschutzgesetz zu Rate ziehen um zu wissen was der Datenschutz verlangt und einen Datenschutzbeauftragten befragen oder einsetzen. Erste Informationen sind auf der IT-Service-Net Homepage zu finden: www.it-service-net.de/net-news Was tun?Probleme, im Vorfeld und dem Betrieb können vermieden werden durch das Einschalten von externen Beratern. In diesem Fall bieten sich unter anderem die IT-Spezialisten des bundesweiten IT-Service-Net an. Auf der Homepage dieser Organisation finden sich regionale Partner und stehen für Fragen zur Verfügung.Aufgrund der wachsenden Brisanz verstärkt das Netz seine Reihen. An einer Mitarbeit Interessierte werden ausgebildet und in das Netz integriert um einen optimalen Service in der Zielgruppe der Unternehmen zu leisten. www.it-service-net.de/partner-werden ITSN/ Schappach



Bildinformation: IT-Service-Netz