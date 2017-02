PORTICA - jetzt noch effizienter im Aktions- und Prämienversand

Pressemitteilung von PORTICA GmbH Marketing Support

(fair-NEWS) Kempen. Der Prozessdienstleister PORTICA kann den Aktions- sowie Prämienversand für seine Kunden nun noch effizienter als bisher abwickeln. Dafür hat das Unternehmen eine Halle neu eingerichtet und diese für die spezifischen Aufgaben optimiert.



"Mit der 2500 Quadratmeter großen Halle steht uns etwa doppelt so viel Platz wie vorher für Konfektionierungen im neuen Aktionsversand zur Verfügung", erklärt Martin Wielens, Gesamtleiter Vertrieb bei PORTICA. Hier wurde ein Versandbereich mit großer Materialbewegung und einer deutlicheren Trennung zu den vorhandenen Handlagerbereichen geschaffen. Auf dieser Fläche hat PORTICA Kommissionier-Straßen in verschiedenen Standardanordnungen aufgebaut, zum Beispiel für die Pick-to-Light-Kommissionierung und die manuelle Konfektionierung. Die Kommissionier-Straßen sind optimal aufeinander abgestimmt und müssen nicht immer wieder abgebaut werden. Dadurch wickelt PORTICA Kommissionier- und Konfektionieraufgaben wie das Packen von Paketen für Geschäfte, wenn Retailer diese mit verschiedenen Materialien versorgen wollen, nun noch effizienter ab.



Außerdem wurde innerhalb des neuen Aktionsversandes ein separater Bereich für die Abwicklung des Prämienversandes im Rahmen der Verkaufsförderung geschaffen. Die Einrichtung eines Palettenlagers im Aktionsversand komplettiert die ausgefeilte Logistik. Es dient als Zwischenlager für geplante Aufträge und zur Bevorratung von Aktionsmaterial. "Anlieferungen von Aktionsmaterial werden nicht erst im Hochregal eingelagert, sondern direkt im Bereich Aktionsversand. Das sorgt für kürzere Transportwege und Reaktionszeiten", erklärt Rüdiger Rohde, Betriebsleiter bei PORTICA.

Über PORTICA GmbH Marketing Support:

PORTICA ist ein führender Prozessdienstleister auf dem deutschen Markt und optimiert seit mehr als 40 Jahren IT-, Logistik- und Finanz-Prozesse. Das Unternehmen bedient Kunden aus vielfältigen Branchen und wickelt im E-Commerce, in der Marketing Logistik und in der Verkaufsförderung hunderte von Projekten pro Jahr ab. Der Fokus liegt auf der effizienten Abwicklung von Prozessen durch das Zusammenspiel von Logistik, Information und Finanzmanagement. PORTICA ist Teil des Verbundes te Neues, zu dem auch das IT-Unternehmen GEDAK und die te Neues Druckereigesellschaft gehören. PORTICA ist Mitglied im Deutschen Dialogmarketing Verband und Mitglied des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel. Weitere Informationen: www.portica.de und www.ecommerceservices.de

«PORTICA - jetzt noch effizienter im Aktions- und Prämienversand»

Von-Galen-Str. 3547906 KempenDeutschlandTelefon: + 49 2152 915-180Angela te Neuesgood news! GmbHKolberger Str. 3623617 StockelsdorfBianka@goodnews.de+49 451 88199-21Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung