Die schönsten Honeymoon & Wedding Destinationen

München, Februar 2017: Verliebt, verlobt, verheiratet. Für die romantische Zeit nach der Trauung haben wir für Ja-Sager 2017 die neun attraktivsten Hochzeitsreisen ausgewählt. Weltweit locken Resorts der Superlative mit trauter Zweisamkeit und einzigartigen Honeymoon-Packages. Ob auf dem Wasser, unter Plamen oder in der Savanne – unvergessliche Momente sind dabei garantiert inklusive.Unvergessliche Honeymoon Momente auf SantikosFrisch Vermählte können in den Luxus-Hideaways Skiathos Princess und Aegean Suites eine besonders romantische Hochzeitsreise in den Nördlichen Sporaden verbringen. Individuell abgestimmte Arrangements erfreuen Honeymooner mit liebevollen Aufmerksamkeiten, die das perfekte Ambiente für unvergessliche Flitterwochen kreieren. Das 5-Sterne Luxusresort Skiathos Princess und das Boutique-Juwel Aegean Suites sind perfekte Ziele für Hochzeitsreisende mit Bewusstsein für Eleganz und Komfort. Eingebettet in die mediterrane Landschaft der Ägäis verwöhnen die der Santikos Collection zugehörigen Häuser ihre Gäste mit einer exzellenten südeuropäischen Gourmetküche, die hohen Wert auf lokale Produkte legt. In den hoteleigenen Spas bieten exklusive Paar-Treatments gemeinsame Wellness-Erlebnisse. Für Verliebte die gerne auf der traumhaften Insel heiraten wollen, gib es das neue Online-Tool „Book Your Wedding Platform“, welches die perfekte Planung exklusiver Traumhochzeiten ermöglicht. Paare können auf der Website aus sorgsam zusammengestellten Wedding Packages wählen und diese exakt auf ihre persönlichen Wünsche abstimmen.www.santikoshotels.comNeu verlieben auf der Silver MuseSonnenstrahlen, türkisblaues, glitzerndes Wasser und schneeweiße Sandstrände: Die Inseln der Karibik sind für viele ein wahres Traumreiseziel – für Verliebte können sie zum romantischsten Ort werden. Gleich mehrere der paradiesischen Inseln erleben Gäste während einer Karibik-Kreuzfahrt der monegassischen Luxusreederei Silversea. Paare können beispielsweise ab dem 06. Dezember 2017 zwölf exklusive Tage mit erlesenem All-Inclusive-Lifestyle an Bord des luxuriösen neuen Flaggschiffs von Silversea, der Silver Muse, genießen. Die Reise führt von Bridgetown nach Fort Lauderdale in Miami, über Curaçao und die Dominikanische Republik (Voyage 6724). Verliebte, die sich nicht für eine Insel entscheiden können, oder gemeinsam neue Traumkulissen entdecken wollen, sehen so einige der schönsten Plätze der Karibik.www.silversea.comSchwerelose RomantikDas Lefay Resort & SPA Lago di Garda über dem malerischen Örtchen Gargnano bietet spezielle Angebote für Verliebte. Verwöhnt werden diese nicht nur mit der eigenen Produktlinie und der, von Ärzten entwickelten, Lefay SPA Methode, die moderne Medizin mit der klassischen Chinesischen Medizin kombiniert: Die Pakete „Honeymoon“ und „romantische Auszeit“ bieten den Verliebten unter anderem Zutritt zur „Wasser und Feuer“ Welt des Lefay SPA, wo sie spezielle Paar-Treatments und ungestörte Zweisamkeit genießen können. Besonderes Highlight: Schwerelose Romantik in der Salzgrotte „La Luna nel Lago“: Die hohe Temperatur, die etwa 36-38 °C beträgt, ermöglicht dem Körper die Aufnahme der im Wasser gelösten, aus dem Meersalz stammenden Spurenelemente und Mineralstoffe und sorgt für eine entspannte, unvergleichliche Zeit zu zweit.www.lefayresorts.comDie Sterne vom Himmel holenMilaidhoo Island im Baa Atoll auf den Malediven ist eine kleine romantische Insel, mit nur 50 Villen. Die kleine private Insel wurde speziell für Paare entwickelt und legt viel Wert auf ein „cosy feeling“ und entspannte Privatsphäre. Im „Perfect Honeymoon“-Paket können sich die Frischvermählten einen eigenen Stern am Nachthimmel aussuchen, diesen benennen und die Erinnerung auch greifbar anhand einer Urkunde und einer Sternkarte mit nach Hause nehmen. Auch sorgt ein inseleigener Verlobungs-Manager dafür, dass der Urlaub im Resort zu einem unvergesslich romantischen Erlebnis und die wohl wichtigste aller Fragen stressfrei und in traumhafter Kulisse mit JA beantwortet werden kann.Milaidhoo verspricht Offenheit: Man kann die Villen um 180 Grad öffnen und hat somit den Eindruck, die Insel sei Teil des Interieurs. Außerdem verfügt jede Villa über einen privaten Weinkühlschrank.www.milaidhoo.comHoneymoon im SüdseeparadiesFür das Ja-Wort und die Hochzeitsreise in 2017 bietet das Luxusresort The Brando in Französisch-Polynesien traumhafte Arrangements. Ob in vertrauter Zweisamkeit, mit dem engsten Familienkreis oder mit Gästen, The Brando und sein Team garantiert eine unvergessliche Südsee-Hochzeit inmitten der atemberaubenden Natur des Privatatolls. Danach lädt das nachhaltige Luxusresort zum Verweilen und Flittern ein. So kann die perfekte Hochzeitsreise mit einer privaten Tour durch die Südseelagune mit einem anschließenden Champagner Picknick auf einer kleinen Insel beginnen. Doch auch in der eigenen Villa können Braut und Bräutigam sich entspannen gemeinsam bei atemberaubenden Blick auf das Meer und die Insel bei einem polynesischen Bad mit anschließender traditioneller Massage. Schon Marlon Brando fand in Französisch-Polynesien, bei den Dreharbeiten zu „Meuterei auf der Bounty“, die Liebe seines Lebens, Tarita. Mit ihr lebte Brando auf diesem Privatatoll.www.thebrando.comSchlafzimmer der WildnisEinen einzigartigen Traum können sich Paare erfüllen, die zum Anlass ihrer Liebe einen Aufenthalt in Afrika planen. Wilderness Safaris, führender Betreiber luxuriöser Fly-In-Safaris im südlichen Afrika, bietet ganz besondere Angebote für alle, die ihrem Partner am liebsten die Sterne vom Himmel holen wollen. Wenn sich der Tag schlafen legt, enthüllen die Wüsten Namibias, das Okavango Delta Botswanas oder die Flüsse und Wasserfälle in Simbabwe etwas geradezu Mystisches. Sleep-Outs unter dem Sternenhimmel eröffnen Paaren die einzigartige Möglichkeit, in romantischer Zweisamkeit in das zauberhafte Nachtleben Afrikas einzutauchen. Diese werden von Wilderness Safaris unter anderem im Abu Camp in Botswana, Little Kulala in Namibia und dem Ruckomechi Camp in Simbabwe angeboten. Auf einem erhöhten schneeweißen Himmelbett lauschen die Verliebten den Geräuschen der afrikanischen Nacht und können nach der Hochzeitsfeier dort die Seele baumeln lassen.www.wilderness-safaris.comHochzeit ganz individuellFür die ganz persönliche Hochzeit und den unvergesslichen Honeymoon braucht es neben dem richtigen Partner auch die perfekte Location: Das Paradies. Nicht weniger finden Verliebte auf North Island, einer traumhaften Privatinsel in den Seychellen. Die Insel mit nur elf Gästevillen, auf der bereits William und Kate sowie Prinzessin Madeleine und ihr Chris geflittert haben, bietet alles für das perfekte eigene Hochzeits-Märchen. Egal ob am Strand, in der eigenen Villa, zu zweit bei einer traditionellen Zeremonie oder mit Familie. Ein Paddelausflug in den Sonnenuntergang oder gemeinsame Spa-Treatments nach der Zeremonie – das North Island Team kreiert den großen Tag vor atemberaubender Kulisse ganz nach den individuellen Wünschen des Paares mit höchsten Maß an Luxus und Privatsphäre. Für eine Reise bis 22. Dezember 2017 erhalten Gäste das Special „7 For 6“ bei dem sie sieben Übernachtungen zum Preis von sechs genießen können. Kombiniert werden kann dieses auch mit den Romantik-Angeboten „Barefoot Weddings“ und „Honeymoon Bliss“ bei denen der Partner zusätzlich 25 Prozent Nachlass auf den Aufenthalt erhält. Beim Honeymoon-Special erhalten Verliebte je nach Verfügbarkeit außerdem ein Upgrade in die exklusive Villa North Island.Wer die perfekte Zweisamkeit sucht, der kann North Island auch exklusiv buchen und dabei ebenfalls vom „7 For 6“ Angebot profitieren.www.north-island.comFlittern und Heiraten auf GriechischAn der ägäischen Steilküste gelegen, vereint Danai Beach Resort & Villas griechisches Flair, außergewöhnliches Design und höchstes kulinarisches Niveau unter mediterranem Sternenhimmel und bereitet Frischvermählten einen unvergesslichen Start ins Eheglück. Perfekt für hoffnungslose Romantiker: In der Villa Blue Riviera lässt sich per Knopfdruck das Dach öffnen und gibt einen traumhaften Blick auf den Sternenhimmel frei, den man mit der besseren Hälfte und einem Glas Wein aus dem exklusiven resorteigenen Weinkeller genießen kann. Geheiratet werden kann entweder direkt im Danai Beach Resort & Villas oder in der urig-malerischen Kirche des kleinen Fischerdorfs St. Nikitas. Neben verschiedenen Heiratskonzepten, wie dem Vintage Concept, einem authentischen Greek Concept oder dem einzigartigen Danai Concept, ist viel Spielraum für die individuellen Wünsche des Paares garantiert. Inbegriffen sind neben Fotografen, Floristen und Caterern auch eine Live Band und ein DJ sowie ein Event Director, die sich aller Belange vor und während der Trauung annehmen.www.danairesort.com



