froglogic veröffentlicht Squish Coco 4.0 – Testabdeckungsanalyse mit MC/DC und MCC

froglogic hat heute die neue Version 4.0 von Squish Coco vorgestellt. Squish Coco ist eine komplette Tool Suite für C, C ++, C # und Tcl Testabdeckungsanalyse auf diversen Plattformen, Compilern und Targets wie etwa Windows, Linux, Mac OS X, Unix und Embedded Systemen.Die größte Neuerung an Squish Coco 4.0 ist die Unterstützung der MC / DC (Modified Condition/Decision Coverage) und MCC (Multiple Condition Coverage) Coverage-Levels. Damit werden alle Safety Integration Levels (SIL) der Sicherheitsnormen IEC 61508, ISO 26262, EN 50128 und DO 187 vollständig erfüllt.Die vollständige Ankündigung finden Sie unter https://www.froglogic.com/news/froglogic-released-squish-coco-4-0-now-mcdc-mcc/ Mehr Informationen zu Squish Coco: https://coco.froglogic.com

Die froglogic GmbH ist ein Softwareunternehmen mit Sitz in Hamburg und Niederlassungen in den USA und Polen mit über 3.000 Kunden weltweit. froglogic entwickelt und vertreibt die Produkte Squish GUI Tester und Squish Coco. Squish GUI Tester ist das marktführende Testautomatisierungswerkzeug für GUI-Anwendungen basierend auf Qt, QML, Qt Quick, Java AWT / Swing, SWT / RCP und JavaFX, Mac OS X Carbon / Cocoa, Windows MFC, .NET und WPF, iOS Cocoa Touch, Android und für HTML / Ajax / Flex-basierte Web-Anwendungen in einer Vielzahl von Web-Browsern. Squish Coco ist ein professionelles, plattformübergreifendes C, C++, C# und Tcl-Code-Analysewerkzeug für die Messung der Testabdeckung. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Produkte unter www.froglogic.com