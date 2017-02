Expotechnik wird zur ET Global Exhibit Group

(fair-NEWS)

Taunusstein, 13. Februar 2017. PROGRESSIV, KOSMOPOLITISCH, BEGEISTERND, PARTNERSCHAFTLICH – Expotechnik präsentiert sich ab sofort als ET GLOBAL EXHIBIT GROUP mit neuem Selbstverständnis. Die weiterentwickelte Corporate Identity unterstreicht die moderne Ausrichtung des Taunussteiner Familienunternehmens. ET entwickelt spannende Markenerlebnisräume und ist als internationaler Full-Service-Anbieter weiter auf Expansionskurs.Mit der neuen Corporate Identity greift die EXPOTECHNIK Heinz Soschinski GmbH auf ihre fast 50-jährige Markterfahrung zurück und nutzt diese, um sich erfolgreich für die Zukunft zu positionieren. Der Neuauftritt unterstreicht den moderneren, frischeren Look und hebt gleichzeitig die globale Ausrichtung und partnerschaftliche Haltung hervor. Auf diesem Fundament entstehen bereits seit Jahrzehnten sehr erfolgreiche und langfristige Kundenbeziehungen.Das Logo ist prägnant und bringt die Kompetenzen der ET Global Exhibit Group zum Ausdruck. Die beiden Kreise des alten Logos verschmelzen zu einem. Diese Reduktion des Markenzeichens verstärkt die Symbolkraft und zeigt den klaren Umriss des neuen Kurses sowie den Full-Service-Gedanken. Die Buchstaben ET in der Mitte wirken intensiv und stellen die Verbindung zu den Wurzeln des Unternehmens her.Mit dem Neuauftritt hat sich die ET Global Exhibit Group für die nächsten Jahre viel vorgenommen. Durch die Neupositionierung präsentiert sich ET auch in Zukunft als starker Partner für Markeninszenierungen. Dabei ist das Dienstleistungsunternehmen vor allem auf 3D-Kommunikation im Raum spezialisiert und inszeniert faszinierende Markenerlebnisräume. Der Full-Service umfasst sämtliche Leistungen von Konzeption über Design bis zur Umsetzung. Neben Messeauftritten werden auch Shopsysteme, Lounges, Showrooms, Büroräume und Ausstellungsflächen umgesetzt. Dank elf weltweiter Standorte sind die schnittstellenfreien Lösungen global verfügbar und adaptierbar.Den Imagefilm der ET Global Exhibit Group können Sie sich hier ansehen: http://bit.ly/2kVFnrt Download der Datei unter: https://we.tl/vZ8HJoRZIW



Bildinformation: ET_Markenzeichen ©ET Global Exhibit Group