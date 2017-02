QTrade erweitert Angebot an Aktien-CFDs deutlich!

(fair-NEWS) München, 14. Februar 2017



QTrade mit Sitz in München hat zu Beginn des Monats Februar die handelbaren Aktien-CFD auf dem MetaTrader 4 deutlich ausgebaut. Inzwischen können ohne zusätzliche Kursdatengebühren alle Aktien des DAX30 sowie beliebte Werte aus MDAX und SDAX gehandelt werden.



Sebastian Hell, Geschäftsführer von QTrade sagte zu der Erweiterung: „Wir werden in den kommenden Monaten weitere Aktien-CFDs in unser Portfolio aufnehmen. Dabei richten wir uns vor allem an den Wünschen unserer Kunden. Der Aktienhandel ermöglicht gerade in Zeiten niedriger Schwankungen an den Märkten ein ungeahntes Chancen-Potential, da bei Einzelaktien oftmals bessere Trading-Chancen gefunden werden können als in den großen Indizes. Jeder der interessiert ist, kann natürlich den Handel mit unseren Aktien-CFDs kostenlos auf einem unbegrenzten Demokonto testen.“



Neben dem Ausbau des Aktienangebots bietet QTrade im Februar und März 2017 eine tolle Neukundenaktion mit Trading-Altmeister Thomas Bopp. Thomas ist vor allem in der deutschsprachigen Trader-Szene sehr bekannt und stellt für alle an der Aktion teilnehmenden Trader seine Handelsvorlagen und sein Know How mittels Webinaren zur Verfügung.



Die Vorlage zur Erkennung von Marktzyklen hilft den Rhythmus des Marktes auf verschiedenen Zeitebenen zu erkennen. Märkte verhalten sich nicht linear. Auf eine Phase der Expansion folgt eine Phase der Kontraktion. Auf verschiedenen Zeitebenen laufen diese "Atembewegungen" unterschiedlich ab und beeinflussen sich. Die Kunst ist es dieses Zusammenspiel zu erkennen.



Entsprechend der aktuellen Marktphase entstehen Überkauft- und Überverkauft-Signale. Doch wann es soweit ist, dass eine Bewegung sich ihrem Wendepunkt nähert und eine Trendumkehr einleitet ist die wahre Kunst des scheinbar antizyklischen Tradings. "Scheinbar" deshalb, da in Wirklichkeit sehr früh in einen neuen Trend eingestiegen wird.



Dies alles wird Thomas Bopp ausführlich und leicht verständlich in 4 hochwertigen Webinaren erklären. Selbstverständlich können im Webinar Fragen gestellt werden und es gibt im Anschluss daran eine Videoaufzeichnung, so dass die spätere Anwendung des Systems leicht fällt.



Last but not least erhalten Teilnehmer mehrere Indikatoren, die buchstäblich durch ihre Signalrichtung als halbautomatische Handelssysteme für den MetaTrader 4 genutzt werden können. Die Kombination dieser Systeme ergeben Signale, die manuell umgesetzt oder als Baustein in eine bestehende Strategie integriert werden können. Trendbewegungen von 5-15 Tagen werden durch diese Signale vorzeitig angezeigt.