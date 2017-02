(fair-NEWS)

Am 28. März 2017 veranstaltet TechniaTranscat einen Informationstag in Tuttlingen. In Vorträgen von Experten aus Medizintechnik und PLM wird die Frage "Wie wird regulatorische Komplexität zum Wettbewerbsvorteil?" aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.Obwohl sich der Markt für Medizintechnik in den vergangenen Jahren besser entwickelt hat als andere Industriezweige, steigen die Herausforderungen in der Branche stetig. Vor allem mittelständische Unternehmen konkurrieren mit ihren Produkten auf dem Weltmarkt. Durch die Globalisierung wächst die Komplexität der Regularien stetig. Sehr hohe Qualitätsanforderungen bei den Entwicklungs- und Produktionsprozessen der Produkte vergrößern so den Aufwand für Dokumentation, Absicherung und Zulassung erheblich. Eine der wichtigsten Voraussetzung für eine erfolgreiche Vermarktung von neuen Produkten ist jedoch die schnellstmögliche Umsetzung von Innovationen. PLM-Lösungen, die ursprünglich für den Maschinenbau und die Automobilindustrie entwickelt wurden, können die Entwicklungsprozesse in der Medizintechnik nachvollziehbarer, zeitsparender und effizienter machen.Die Referenten Fabian Höfer von Aesculap, Daan Hofmann von Elekta und Experten von TechniaTranscat sprechen in der Veranstaltung über die aktuellen regulatorischen Änderungen und ihren Einfluss auf die Entwicklungsmethoden in der Medizintechnik. Wie - durch die Kombination von neuen Geschäftskonzepten, neuer Technologie und Fertigungslösungen - aus diesen Herausforderungen Chancen werden, steht dabei im Fokus der Vorträge.Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Vorträge werden in englischer Sprache gehalten. Mehr Informationen und die Anmeldung finden Sie hier: http://go.techniatranscat.com/de/make-product-creation-easier-tuttlingen



Bildinformation: TechniaTranscat Life Sciences Tag 2017 in der Stadthalle Tuttlingen (Bildquelle: Michael.Baur@tuttlinger-hallen.de)