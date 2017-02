Innovative Sonnenschutzcreme, für Kinder und Erwachsene

(fair-NEWS)

Die PAEDIPROTECT Gebirgssonnencreme für Kinder und Erwachsene mit Lichtschutzfaktor 50, ist ganz neu auf dem Markt. ( www.paediprotect.de Diese Sonnencreme wurde von Paedi Protect entwickelt, um Kinder und Erwachsene auch in höheren Gebirgslagen optimal zu schützen. Die PAEDIPROTECT Gebirgssonnencreme mit LSF 50 ist der perfekte Begleiter für jede Wanderung, längere Spaziergänge oder beim Sport.„Kinder zu schützen, das ist das Leitbild unseres Unternehmens, die Sonne wird immer aggressiver, das muss man bewusst machen, dagegen wirken und das schon frühzeitig im Kindesalter. Mit der PAEDIPROTECT Wind & Wettercreme für Babys und Kinder haben wir einen ersten großen Schritt gemacht“, so Dr. Olaf Stiller, CEO der Paedi Protect AG. „Auf der Basis der PAEDIPROTECT Wind & Wettercreme, bei der der medizinische Aspekt im Vordergrund steht haben wir die PAEDIPROTECT Gebirgssonnencreme entwickelt“, erzählt Stiller weiter. Die Wind & Wettercreme sowie die Gebirgssonnencreme enthalten keine Zusatzstoffe, die ein Allergiepotential bergen. Die Hautverträglichkeit ist an sensibler/empfindlicher Haut dermatologisch bestätigt. Darauf sollte generell bei Cremes für Kinder immer geachtet werden. Außerdem enthält sie einen ausgewogenen UVA/UVB-Breitbandschutz (LSF 50). Die Creme ist frei von Nanopartikeln und Octocrylenen. Außerdem enthält sie kein Parfum, ist ohne Farb-und Konservierungsstoffe, Mineralöle, Parabene und Silikone. Die Gebirgssonnencreme enthält außerdem pflegendes Vitamin E, dieses zählt zu den Provitaminen. Es handelt sich dabei um ein Vitamin-E-Derivat, welches im Körper zu Vitamin E umgewandelt wird. Vitamin E, bindet freie Radikale, unterstützt die Zellerneuerung und den Sauerstoffhaushalt. Es hilft schädigende Einwirkungen auf die Haut durch äußere Einflüsse zu vermeiden. Außerdem verbessert Vitamin E die Hautfeuchtigkeit und mindert Schäden durch UV-Strahlung. Es fördert die Hautdurchblutung, wirkt zellerneuernd und bindegewebsfestigend. Es wirkt hautglättend, beseitigt kleine Fältchen und agiert, je nach Dosierung, als natürlicher Lichtschutz.Anders als andere Sonnenschutzcremes hinterlässt die PAEDIPROTECT Gebirgssonnencreme trotz ihres hohen Lichtschutzfaktors keinen weißen, unangenehmen Schmierfilm auf der Haut und zieht schnell ein.So können Groß und Klein sportlich und gut geschützt den Sommer genießen. ( www.paediprotect.de



Bildinformation: Innovative Sonnenschutzcreme, für Kinder und Erwachsene