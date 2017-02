Produkttest auf Mit-Pferden-reisen.de: Thermo-Reitparka Fouganza

(fair-NEWS)

Hamburg, 14. 2. 2017 - Wer Decathlon hört, denkt nicht unbedingt an Reitsportausrüstung, sondern an Leichtathletik. Umso positiver waren wir im Test vom Reitparka "Paddock" überrascht: Die Reitjacke ist funktional mit praktischen Details ausgestattet, leicht und bequem, warm und regenfest. Etwa zwei Monate wurde sie im Test getragen - bei Stallarbeiten, auf Ausritten und bei der Hallenarbeit - und bewährt sich seitdem als täglicher Begleiter.Die hellbraune Jacke aus Polyamid mit dunkleren Einsätzen unter den Ärmeln ist im klassischen Parka-Stil geschnitten und auch dann noch passend, wenn dicke Pullover oder Westen darunter getragen werden. Hinten ist die Jacke etwas länger. Zwei seitliche Bewegungsfalten, mit Reißverschlüssen individuell hoch zu öffnen, ermöglichen eine gute Bewegungsfreiheit im Sattel.Zahlreiche Details wie zwei Seitentaschen und eine Innentasche, ein 2-Wegereißverschluss und eine abnehmbare Kapuze machen die Jacke zu einem sehr praktischen Kleidungsstück.Warm und wasserdichtDer Reitparka ist mit einer 150 Gramm-Wattierung gefüttert. Die Wasserdichtigkeit entspricht 2.000 mm Wassersäule, die Atmungsaktivität ist gut.Gut waschbar, schnell trockenAuch wenn die Farbe sehr schmutzunempfindlich ist, muss die Jacke doch regelmäßig in die Wäsche. Mit 40 Grad in der Waschmaschine ist das schnell erledigt und im Warmen (Heizungskeller o.ä.) aufgehängt, war das gute Stück über Nacht trocken und wieder einsatzbereit.Weitere Informationen auf www.mit-Pferden-reisen.de Der komplette Testbericht ist auf www.mit-Pferden-reisen.de veröffentlicht. Dort finden die Leser außerdem 100 Testberichte zu Pferdeanhängern und Zugfahrzeugen, Reiterreisen und Wanderreitgebieten sowie viele weitere interessante Themen für mobile Reiter und Pferde.



Bildinformation: Von Mit-Pferden-reisen.de getestet: Thermo-Reitparka Fouganza (Bildquelle: Decathlon)