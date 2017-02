Wanderliebe geht durch den Magen ...

(fair-NEWS)

HAGEN - 14. Feb. 2017. Wandern, Kochen und Genießen liegen im Trend. Passende aktive Schlemmer-News kommen von Wikinger Reisen. Auf der bewegenden "Speisekarte" des Wanderspezialisten stehen Trüffel im Perigord oder portugiesische Fisch- und Käsespezialitäten, Süßspeisen und Weine.Neu aufgelegt: Zu Trüffeln und Pasteten ins PerigordDas Perigord gilt als Feinschmeckerparadies schlechthin. Wikinger Reisen legt hier eine neue Themenwanderreise auf. Natürlich mit Trüffeln - schließlich ist der echte schwarze Edelpilz dort beheimatet. Genauso wie die Protagonisten der Perigord-Krimis von Martin Walker.Der 10-tägige Trip "Trüffel, Flüsse und Burgen" aus dem neuen Katalog "Natur & Kultur" kombiniert Bewegung, kulinarische, kulturelle und literarische Höhepunkte. Kleine Gruppen tauchen in die Welt der Trüffel ein und genießen typisches "Savoir-vivre": mit Pasteten, Nüssen, Kastanien und guten Tropfen. Auf den Spuren der Romanfigur Bruno geht es durch malerische Landschaften, zum "Triangle d"Or", der Höhle von Lascaux und in mittelalterliche Städtchen.Frisch entwickelt: Wander- und Genuss-Trips im Barrocal und im AlentejoAuch nach Portugal locken frisch entwickelte Aktivreisen mit hohem Genussfaktor. "Wandern und Kulinarik im Barrocal" entführt für acht Tage ins ursprüngliche hügelige und fruchtbare Hinterland der Algarve. Nach den Touren zwischen Küste und Serra kommen frischer Fisch, Feigen, Mandeln und Käsespezialitäten auf den Tisch.Auf einer zweiten Portugal-Tour entdecken Aktivurlauber gemeinsam mit ihrem Insider-Wanderreiseleiter das Alentejo. Sie erobern zu Fuß die einzigartige Weite, erfahren viel über die Weinbautraditionen und lassen sich kulinarisch verwöhnen. Bei dieser Reise wohnen die kleinen Gruppen in stilvollen 4-Sterne-Pousadas.Text 1.745 Z. inkl. LeerzReisetermine und -preise 2017, z. B.FrankreichTrüffel, Flüsse und Burgen: Natur und Kultur im zauberhaften Perigord - <a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/frankreich/6764.php">10 Tage ab 1.625 Euro, Juli bis SeptemberPortugal</a>Wandern und Kulinarik im Barrocal - <a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/portugal/6323.php">8 Tage ab 1.358 Euro, Mai und September</a>Genuss im Alentejo: Wein & Pousadas - <a href="https://www.wikinger-reisen.de/wandern/portugal/6322.php">8 Tage ab 1.798 Euro, Mai und Oktober</a>



Bildinformation: Mandarinenernte im Barrocal Portugal