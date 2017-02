(fair-NEWS)

München, 13.02.2017. Die iteratec GmbH hat Dr. Wibke Jürgensen in die Geschäftsleitung berufen. Sie verantwortet zukünftig die Leitung der Hamburger Geschäftsstelle des Software- und IT-Dienstleisters und tritt die Nachfolge von Michael Schulz an, der als Geschäftsführer benannt wurde.Als neue Geschäftsstellenleiterin in Hamburg tritt Dr. Wibke Jürgensen an, die Marktpräsenz und Attraktivität der iteratec GmbH im Norden weiter auszubauen. Dabei im Fokus: Der Ausbau von Selbstverantwortung und die weitere Stärkung der Innovationskraft in dem exzellenten Team, um auch zukünftig mit viel Leidenschaft hochwertige IT-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.Bereits 2011 wechselte die promovierte Mathematikerin und Diplom-Informatikerin zu iteratec. Seitdem gestaltet sie den Aufbau der Hamburger Geschäftsstelle maßgeblich mit, insbesondere mit den Schwerpunkten eCommerce und agiler Transformation von Organisationen.Zuvor bekleidete sie verschiedene Positionen bei Capgemini, zuletzt als Leiterin des Kunden-Markt-Segments Energy & Utility und Geschäftsbereichsmanagerin.„Wibke Jürgensen kann auf über 20 Jahre Berufserfahrung in IT-Projektgeschäft und Beratung zurückblicken. Sie ist eine große Bereicherung für unsere Geschäftsleitung und die ideale Nachfolgerin für die Leitung unserer Niederlassung in der Hansestadt“, so Klaus Eberhardt, Geschäftsführer und Gründer der iteratec.



Bildinformation: iteratec GmbH beruft Dr. Wibke Jürgensen in die Geschäftsleitung