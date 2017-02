(fair-NEWS)

München, 13.02.2017. Die iteratec GmbH wird die Themenschwerpunkte Digitalisierung und Innovation in ihrer Geschäftsführung weiter verstärken. Daher hat der Software- und IT-Dienstleister Michael Schulz als dritten Geschäftsführer benannt. Dr. Wibke Jürgensen wird die bisherigen Aufgaben von Herrn Schulz als neue Geschäftsstellenleiterin in Hamburg übernehmen.Zukünftig verantwortet Michael Schulz als dritter Geschäftsführer Digitalisierung und Innovation bei iteratec. Michael Schulz verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in leitenden IT-Positionen und hat 2009 das Ruder der nördlichsten iteratec-Geschäftsstelle übernommen. Er ist davon überzeugt, dass sich iteratec als erfolgreiches Technologieunternehmen kontinuierlich weiterentwickeln muss. „Durch einen noch stärkeren Fokus auf Innovation und Digitalisierung wollen wir unsere Geschäftsfelder ausbauen, unsere Technologiekompetenz stärken und unser Leistungsangebot mit innovativen Lösungen für unsere Kunden weiter verbessern“, so Schulz.Als Experte für Projektmanagement hat er sein Branchen- und Expertenwissen genutzt, um iteratec in Hamburg zu etablieren und die Geschäftsstelle erfolgreich auszubauen. Zuvor war Michael Schulz bei Capgemini sd&m als Geschäftsbereichsleiter mit einem 50-köpfigen Team für Softwareentwicklungs- und Beratungsprojekte in verschiedenen Branchen verantwortlich. „iteratec ist als Technologieunternehmen sehr innovativ - und das wollen wir auch bleiben. Der digitale Wandel verändert nicht nur das Kerngeschäft unserer Kunden, sondern auch unser eigenes und die Art und Weise, wie wir zukünftig zusammenarbeiten und leben werden. Michael Schulz ist daher die Idealbesetzung, um Digitalisierung und Innovation voranzutreiben und eine große Bereicherung für unsere Geschäftsführung“, so Klaus Eberhardt, Geschäftsführer und Gründer der iteratec.



Bildinformation: iteratec GmbH beruft Michael Schulz als dritten Geschäftsführer