inside Autorensystem erhält "Software Made in Germany"-Siegel

Die inside Unternehmensgruppe hat für ihr mehrfach prämiertes Online-Autorensystem eAuthor 4.0 das Gütesiegel "Software Made in Germany" erhalten. Das Siegel wird vom Bundesverband IT-Mittelstand e.V. (BITMi) verliehen, um qualitativ erstklassige und zukunftsfähige Softwareprodukte aus Deutschland auszuzeichnen.Das inside Autorentool erhält laut BITMi das Siegel aufgrund seiner Anwenderfreundlichkeit, Flexibilität, Kosteneffizienz und höchsten Qualität. Zudem werde das Produkt von einem kompetenten Kundenservice flankiert, habe sich bereits erfolgreich in der Praxis bewährt und vereine alle Eigenschaften, die eine erfolgreiche Software auch international benötige."Wir bieten unseren Kunden mit unserem Autorensystem beste Qualität Made in Germany. Der eAuthor 4.0 ist ein auf verschiedenste Kundenbedürfnisse zugeschnittenes effizientes Autorensystem, das größtmögliche Flexibilität ermöglicht und gleichzeitig ein absolut zukunftssicheres Werkzeug ist. Wir freuen uns, dass dies nun auch vom BITMi offiziell bestätigt wurde ", erklärt Dr. Patrick Blum, Geschäftsführer der inside Unternehmensgruppe.Mit dem eAuthor 4.0 lassen sich einfach, effizient und ohne Programmierkenntnisse eine Vielzahl von Lernmedien realisieren. Alle mit dem eAuthor 4.0 erstellten Medien sind ohne weitere Anpassung dank ausgereiftem Responsive Design auf verschiedensten Endgeräten - Smartphones, Tablets, Desktop-PCs und Notebooks - nutzbar. Mit seinen umfangreichen Funktionen bietet das Autorensystem optimale Unterstützung bei der Erstellung, Pflege und Bereitstellung von Lernmedien und trägt gleichzeitig dazu bei, Kosten zu senken. Eine in mehreren Sprachen verfügbare Bedienoberfläche, Export- und Importfunktionen im internationalen XLIFF-/HTML-Standard sowie die durchgängige Unterstützung von Mehrsprachigkeit im System prädestinieren den eAuthor 4.0 zudem für die Erstellung international einsetzbarer Medien.Weitere Informationen zum Online-Autorensystem eAuthor 4.0 und den damit realisierten Lern- und Schulungsmedien erhalten Sie unter: www.eauthor.de



