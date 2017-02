Was macht Frauen glücklich und lässt sie erstrahlen?

(fair-NEWS)

Schmuck und Juwelen repräsentieren den Charakter einer Frau. Diese kann damit ihre Gefühle ausdrücken, sich darstellen und sich immer wieder neu erfinden. Ob extravagant, klassisch elegant oder die luxuriöse Moderne - jede Frau findet bei www.bregner.com die passenden Juwelen für sich.BREGNER Luxury & Lifestyle ist ein Onlineshop, der viele Kategorien und die größten Weltmarken vereint. Es ist Zeitverschwendung auf verschiedenen Portalen zu suchen und alle Seiten abzuklappern. Hier wird dem Kunden alles auf einer Plattform geboten - Kosmetik und Parfum, Gourmet, alles zum Einrichten eines Hauses und selbstverständlich die Juwelen. Etablierte Marken, die schon jahrzehntelange praktische Erfahrung vorweisen können, und auch ganz neue, moderne Gründer werden auf der Onlineplattform vorgestellt.Der Vorteil dabei ist, dass jeder der Designer seinen eigenen Stil hat und somit kann BREGNER Luxury & Lifestyle eine weite Palette an Schmuck präsentieren. Diamanten, Gold, Perlen, Silber oder doch alles vereint in einer Kette? Auf dieser Plattform ist das gesamte Sortiment der Juwelen zu finden.Weiterhin kann man Einiges personalisieren lassen. BREGNER Luxury & Lifestyle fertigt Gravuren und personalisierte Vergoldungen an. Es entstehen Einzelstücke und somit ist der Ring nun etwas ganz Besonderes für den Träger. Für eine bestimmte Person steigt der Wert nun erheblich an, denn es hängen jetzt Emotionen daran.Weltmarken wie Lalique, Carrera y Carrera, Yoko London, Bigli, Al Coro, Jewellery Theatre werden auf der Onlineplattform präsentiert und stehen für Eleganz, Luxus und Qualität - ebenso wie BREGNER Luxury & Lifestyle.Die Vorteile sind ersichtlich und unbestreitbar - man muss sich nur noch verzaubern lassen und im Glanz von BREGNER Luxury & Lifestyle erstrahlen.



Bildinformation: www.bregner.com