Optivo bietet flexible Newsletter-Lösung für Start-up Campanda

(fair-NEWS) Berlin, 14. Februar 2017 - Campanda, die internationale Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern, entscheidet sich für eine Zusammenarbeit mit dem führenden Dienstleister für E-Mail- und Omnichannel-Marketing-Lösungen Optivo. Das mehrsprachige Newsletter-Angebot wird ab sofort durch die vielfach erprobte Plattform optivo® broadmail an Kunden in Europa und den USA versendet.



Mit Campanda können Kunden weltweit Wohnmobile mieten und vermieten, wenn sie diese selber nicht nutzen. Dafür arbeitet Campanda mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privater Wohnmobilbesitzer zusammen. Über das Berliner Start-up, das kürzlich eine Finanzierungsrunde angeführt von Michelin Travel Partner, einer Tochterfirma des Reifenhersteller Michelin, abschloss, werden über 26.000 Fahrzeuge in mehr als 42 Ländern angeboten.



Im Bereich E-Mail-Marketing setzt das Unternehmen künftig voll und ganz auf die Expertise von Optivo. Campanda nutzt die Marketing Automation von optivo® broadmail und begleitet die neu registrierten User durch den Customer Lifecycle, zum Beispiel mit einer Willkommensserie nach der Anmeldung sowie spannendem Content Marketing rund um die Themen Mobilität, Reise und Urlaub. Zum Start der Zusammenarbeit werden die Newsletter in fünf Sprachversionen versendet - deutsch, englisch, französisch, spanisch und italienisch.



Für überzeugende Designs sowie ein einfaches Handling kommt das "Template Kit" von Optivo zum Einsatz. Damit verfügt Campanda über einen flexiblen Baukasten, um die Newsletter für die verschiedenen Sprachversionen einfach und effektiv nach dem eigenen Corporate Design zusammenzustellen. Zusätzlich nutzt Campanda die Funktion "Advanced Domain Handling". Als organisatorische Versanddomain ist "campanda.com" von Optivo eingerichtet, wodurch eine einfache Wiedererkennung im Posteingang sowie Vorteile bei der E-Mail-Zustellung erzielt werden.



Mathias Rhode, Chief Marketing Officer bei Campanda, erklärt: "Uns hat das intuitive "Template Kit" von optivo® broadmail besonders überzeugt. Auf Basis dieses flexiblen Design-Baukasten für Inhaltsvorlagen können wir unsere Newsletter im eigenen Look & Feel einheitlich und pixelgenau realisieren. Zugleich planen wir unser E-Mail-Marketing immer stärker mit der Marketing Automation von Optivo zu organisieren."

Über Campanda

Campanda hat sich seit seiner Gründung 2013 zur weltweit größten Online-Plattform zum Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und Campern entwickelt. Derzeit verfügt Campanda über mehr als 26.000 Fahrzeuge in über 42 Ländern. Das Angebot reicht vom kompakten Kastenwagen bis hin zum luxuriösen und vollintegrierten Premiumfahrzeug. Auf www.campanda.de haben Kunden die Möglichkeit, weltweit Wohnmobile zu mieten sowie eigene Fahrzeuge zu vermieten. Campanda arbeitet mit einer Vielzahl kommerzieller Anbieter und privater Wohnmobilbesitzer zusammen. Auf einen Blick erhält der Nutzer sämtliche Vakanzen mit Angaben zu Preis und Ausstattung der Wohnmobile. Bei Interesse bucht der User direkt über Campanda den gewünschten Camper mit Bestpreisgarantie. Lokale Campanda Webseiten gibt es bisher in acht Ländern und in sechs Sprachen - Deutsch, Englisch (US/UK), Italienisch, Spanisch und Französisch. Privatvermieter können kostenlos ihr eigenes Wohnmobil auf www.campanda.de/wohnmobil-vermieten inserieren und so mit ihrem Camper in der ungenutzten Zeit Geld hinzuverdienen.

Über Optivo

Als marktführender Anbieter für Omnichannel- und E-Mail-Marketing-Kampagnen schafft Optivo die Voraussetzung für kanalübergreifende One-to-One-Dialoge in Echtzeit. Die Omnichannel-Lösungen und -Dienstleistungen unterstützen die Unternehmen dabei, Kampagnen zu erstellen, zu orchestrieren, auszuführen und zu analysieren. Für einen regelmäßigen und effektiven Kunden-Dialog werden E-Mail, Print, Push, SMS, Fax sowie weitere Marketing-Kanäle unterstützt. Die Unternehmen profitieren von kontextrelevanten Kundenerlebnissen durch multidimensionale Segmentierungsmöglichkeiten. Der Angebotsfokus liegt hierbei auf konversionsstarken und optimierten Kampagnen für den Abverkauf und langfristige Kundenloyalität. Auf das Episerver Unternehmen Optivo vertrauen weltweit zahlreiche Top-Unternehmen - darunter Accor, Air Berlin, Babbel, Best Western, Bosch, Deutsche Bahn, Henkel, HolidayCheck, InnoGames, Jack Wolfskin, Olympus, PAYBACK, QVC, TUI, WWF und Zooplus. Weitere Informationen unter: www.optivo.de

«Optivo bietet flexible Newsletter-Lösung für Start-up Campanda»

