NetBooster und metapeople sind in vier europäischen Märkten als Google Optimize 360Ã¢„¢ Service Partner zertifiziert

(fair-NEWS)

Die NetBooster Gruppe, eine führende, unabhängige und internationale Agentur für digitales Performance-Marketing, wurde in den vier europäischen Märkten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden als Google Optimize 36 Service Partner ausgezeichnet.Optimize 360 ist Teil der Google Analytics 360 Suite und die neueste Plattform für A/B- und Multivarianten-Tests. Die Plattform ermöglicht den Experten von NetBooster und metapeople durch die zentrale Datenhaltung von Google Analytics, stark personalisierte Nutzererfahrungswerte zu liefern.Um den Status als Service Partner für Optimize 360 zu erreichen, müssen Agenturen umfassende Qualifikationen in der Conversion-Rate-Optimierung und Personalisierung mit anerkannter Kompetenz in Beratung, Schulung, Implementierung und technischem Support vorweisen. Ebenso müssen Leistungen mit erkennbaren Zusatznutzen für den Kunden angeboten und aufgezeigt werden.Als zertifizierter Google Sales Partner in Frankreich, Deutschland und Großbritannien besitzen NetBooster und metapeople das fundierte Know-how zur Beratung, Verkauf, Schulung, Bereitstellung und der vollständigen Betreuung ihrer Kunden für Google Analytics 360 Suite-Produkte, einschließlich Google Optimize 360."Nach zehn Jahren Pionierarbeit in der Beratung zur Conversion-Rate-Optimierung wächst die NetBooster Gruppe kontinuierlich in den Bereichen Analytics, Data und CRO, wobei der Fokus weg von einzelnen Kanälen hin zu einem wirklich zielgruppenorientierten Ansatz verlagert wird.", sagt Kristoffer Ewald, Chief Innovation Officer bei NetBooster. "Die Google Analytics 360 Suite liefert maschinelles Lernen, welches die Performance unserer Kunden vorantreibt. Das Optimize 360 Tool kommt dann zum Einsatz, wenn Zielgruppen erkannt und durch den Einsatz von allen Analytic 360 Daten zur richtigen Zeit mit dem richtigen Content angesprochen werden sollen. Das zeigt den wahren Wert, den eine gemeinsame Plattform, wie GA 360, liefert.""NetBooster und metapeople sind weiterhin bestrebt, den Bedürfnissen unserer Kunden immer einen Schritt voraus zu sein.", kommentiert Francois de la Villardiere, CEO bei NetBooster. " Der starke Fokus, den NetBooster und metapeople auf maximale Performance für ein globales Kundenportfolio legt, verschafft uns seit langem einen wichtigen Wettbewerbsvorteil gegenüber unserer Konkurrenz. Die ergänzende Zertifizierung als Optimize 360 Services Partner ist der nächste Schritt in unserer Strategie, bei wirklich personalisierter Customer-Experience führend zu sein, indem wir tiefgreifende Fachkompetenz in den neuesten Plattformen und Technologien annehmen und aufbauen. Wir sind stolz darauf, ein neues Standbein in diesem Fachgebiet aufzubauen."Über NetBooster | www.netbooster.com NetBooster ist eine führende unabhängige europäische Agentur für digitales Performance-Marketing, die ihren Kunden eingehende Expertise zur Verfügung stellt, um für ihre Investitionen den bestmöglichen Erfolg zu erzielen. Die Agentur investiert über ihr europäisches Netzwerk in Technologie entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Online-Marketings: Suchmaschinen-Optimierung und -Marketing, Daten und Analytik (DnA), Ground Control Technology, Darstellung, Affiliation, Online-Medien, Erstellung, eCRM und soziale Netzwerke mit einer anerkannten Expertise in hochmodernem Online-Marketing (soziale Medien, Video, Ad-Börse usw.). Die Aktien von NetBooster werden auf dem Pariser Alternext-Markt notiert.



Bildinformation: Logo metapeople