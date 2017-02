Forex und CFD Broker Blackwell Global optimiert seine Trading-Plattform für automatisierten Handel

(fair-NEWS)

“Inmitten einer heutzutage derart kompetitiven Broker-Landschaft ist es unumgänglich sich mit dem eigenen Angebot hervorzuheben. Hier können auch oft augenscheinlich kleine Faktoren eine ausschlaggebende Rolle spielen. Maßnahmen, welche die Performance verbessern, wie die Verkürzung von Latenzzeiten durch eine strategisch gewählte Serverplatzierung nahe der Liquiditätsprovider, ein VPS-System, welches Tradern zur Verfügung gestellt wird und natürlich auch die notwendige Fachkundigkeit der Mitarbeiter, welche den Kunden auf jedem Schritt zur Seite stehen sollen sind die Faktoren, welche wir gewählt haben um unser Angebot attraktiv zu gestalten.” - Bartlomiej Maszczyk, Business Development DACH, Blackwell Global Investments (UK) LimitedInsbesondere Scalping-Strategien sowie die Nutzung von Handelsrobotern (Expert Advisors) für automatisierten Handel sind von einer Stabilität des Preis-Feeds und einer soliden Ausführung mit geringen Latenzzeiten und möglichst seltenen Slippage-Events abhängig, da andernfalls die Strategie schnell an Profitabilität verlieren kann.Hier zählen Faktoren wie keine Mindesthaltedauer von Positionen - da Scalper oftmals nach wenigen Sekunden ihre eröffneten Positionen wieder schließen - ein stabiler Spread mit ausreichend Markttiefe um eine verlässliche Ausführung der Trades zu ermöglichen sowie die Möglichkeit ein VPS-System zu nutzen damit die Handelsplattform auf dem PC des Kunden nicht durchgehend aktiv sein muss.Näheres zur Blackwell Trader MT4 Plattform: www.blackwellglobal.com/de/blackwell-trader-mt4 Über Blackwell Global:Im Jahr 2010 gegründet, bietet die Blackwell Global Gruppe Brokerage-Lösungen für private und institutionelle Kunden, sowie weitere Investment Produkte an. Blackwell Global ist ein Straight-Through-Processing oder STP-Broker, der Kunden Zugang zu überlegener Liquidität und Preis-Feeds von internationalen Top-Banken ermöglicht. Unseren Kunden werden unter anderem ein 24-Stunden-Service, Marktforschungstools, Schulungsmaterialien, professionelle Partnerschaftsprogramme sowie eine integrierte Handelsplattform angeboten.Das Unternehmen bietet Zugang zu über 60 Instrumenten, einschließlich Währungspaaren, Edelmetallen und anderen Differenzkontrakten. Als globaler Broker, strebt Blackwell Global stets danach Spitzenleistungen im Bereich Kunden-Service zu erreichen, sowie durch die Entwicklung innovativer Technologie die Bedürfnisse seiner Kunden zu unterstützen.Heute ist die Blackwell Global Unternehmensgruppe mit einer weltweiten Präsenz in über 90 Ländern vertreten und hat ihre zentralen Büros in den individuell regulierten Märkten von Zypern, Hong Kong, Neuseeland sowie dem Vereinigten Königreich.Die stets wachsende Webpräsenz von Blackwell Global befindet sich unter www.blackwellglobal.de



Bildinformation: Blackwell Global Investments (UK) Limited