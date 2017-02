Zweifacher Paralympics-Sieger Hans-Peter Durst steht auf docPrice

(fair-NEWS)

Die Firma docPrice bietet seit 2008 medizinische Designschuhe mit den Marken mediFLEX professional, mediFLEX easystep und inSOUL move an. Entwickelt wurden diese von Dr. Preis, Orthopäde und Fußchirurg sowie gleichzeitig Gesellschafter des Unternehmens, da er aufgrund seiner Erfahrungen und unzähligen Fußoperationen die Notwendigkeit erkannt hatte, dass kein Regenerations- und Präventionsschuh existierte, den er bedenkenlos empfehlen konnte.Hans-Peter Durst, zweifacher Paralympics-Sieger im Straßenradfahren schätzt die Leichtigkeit des mediFLEX und den optimalen Freiraum im Vorfußbereich. Er setzt diesen als Regenerationsschuh im Alltag und nach seinen sportlichen Trainingseinheiten ein.Auch beim Ball des Sports 2017 in Wiesbaden und bei der Dortmunder Sportlerwahl des Jahres 2016 wählte Hans-Peter Durst den mediFLEX Tweed als bequemen und gleichzeitig modischen Begleiter und machte sowohl im Smoking als auch mit sportlichem Sakko eine herausragende Figur. Die Wahl des Dortmunder Sportlers des Jahres 2016 konnte Hans-Peter dank seiner goldenen Momente in Rio zum dritten Mal für sich entscheiden.



