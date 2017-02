GesprÃ¤chsrunde â€žWir versilbern das Netz. Das 1x1 der Smartphones und Tablets fÃ¼r Menschen 65+â€œ nun auch in Berlin

(fair-NEWS)

Für erste Schritte in die digitale Welt braucht es immer ein wenig Mut, den will Wade dem Alter geben.In kleinen Gesprächsrunden von maximal 6 Personen taucht Wade mit den Teilnehmern zusammen in die, für sie neue Welt der Smartphone und Tablets ein.In Hamburg haben mit unserer Unterstützung in 2,5 Jahren über 1.000 Senioren allererste Schritte in die Welt der Tablets/Smartphones gewagt.Nun soll das Netz nicht nur in Hamburg sondern auch in Berlin versilbert werden.Ab 18.1.2017 findet jeden Mittwoch eine Gesprächsrunde in den Räumlichkeiten des Digitalen Lernzentrums im Sony Centers am Kemperplatz 1 statt. Ab 1.März gibt es wieder freie Plätze.Eine Anmeldung ist telefonisch notwendig: 040 42236 223 200. Teilnehmen an den Gesprächsrunden können ausschl. Menschen, die älter als 65 Jahre sind.Die kostenfreie Gesprächsrunde dauert ca. 3 Stunden: 1 Stunde Theorie und in 2 Stunden Praxis wird mit dem eigenen Gerät oder einem Gerät das Wade zur Verfügung stellt geübt.



Bildinformation: Wege aus der Einsamkeit e.V.