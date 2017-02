Der Förderverein KinderLeben e.V. ist das diesjährige Charity-Projekt von WingsandWheels !

(fair-NEWS)

Am 28. Juli dieses Jahres startet wieder die dreitägige Großveranstaltung auf dem Flughafen Heist nahe Uetersen. Riesige Grasflächen, Wellblech-Hangars und auffällig lackierte Flugzeuge glänzen dann in der Sonne, drehen Platzrunden und laden zu Rundflügen ein. Quirliges Treiben von Mechanikern und Piloten in Fliegeroveralls, die ölverschmiert und mit leuchtenden Augen ihre Fluggeräte startklar machen. Eines ist jetzt schon sicher: Es wird ein spektakuläres Wochenende für all diejenigen, die auch nur einen Tropfen Benzin im Blut haben oder Kinderaugen leuchten sehen möchten. Wir, der Förderverein KinderLeben e.V. werden natürlich mit von der Partie sein. An unserem Stand wird es u.a. eine große Hüpfburg für die Kleinen geben; köstliche Getränke und leckere Speisen werden die Gaumen der Gäste verwöhnen. Doch mehr sei noch nicht verraten. Lasst EUCH überraschen. Weitere Infos zum MEGA-Event im Juli gibt es später. Für alle diejenigen bei den Geduld nicht grad ihre Stärke ist, können sich vorab hier informieren: www.wingsnwheels.de.



Bildinformation: Heute besuchte uns Wings and Wheels Veranstalter #MichaelRies in unseren Vereinsräumen. Er überbrachte uns die frohe Botschaft: Der Förderverein KinderLeben e.V. ist diesjähriges Charity-Projekt von Wings and Wheels!