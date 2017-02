Walter-Fach-Kraft belegt den dritten Platz beim iGZ-Award

(fair-NEWS)

Fulda, 14. Februar 2017 - Der Interessenverband Deutscher Zeitarbeits-unternehmen (iGZ) hat für seine Mitgliedsunternehmen den iGZ-Award ausgelobt, um herausragendes unternehmerisches Engagement in der Mit-arbeiterbetreuung auszuzeichnen. Aus über 100 Bewerbungen wählte eine unabhängige Jury in den Kategorien "kleine Unternehmen", "mittlere Unter-nehmen" und "große Unternehmen" die Preisträger für den iGZ-Award aus.Walter-Fach-Kraft nahm mit dem "Azubi-Projekt", das die Geschäftsstelle Gütersloh initiierte an der Auslobung teil, und erreichte anlässlich der Preis-verleihung in der Münsteraner Friedenskapelle den dritten Platz in der Ka-tegorie "große Unternehmen". Damit wurde ein Projekt der Geschäftsstelle Gütersloh ausgezeichnet, das Jugendlichen ermöglicht, einen Ausbildungs-platz trotz mäßiger Zeugnisnoten zu erhalten. Schulabgängern wird ange-boten, in verschiedenen Unternehmen der Region tätig zu werden, um Ein-blicke in die unterschiedlichen Branchen zu erhalten sowie, um individuelle Stärken zu erfahren. Kundenunternehmen erhalten einen ersten Eindruck von den Jugendlichen in deren Berufspraxis. Dies bedeutet ein mehr an Informationen von einem Bewerber, als aus einem Blick in die Zeugnisse zu erlangen ist. Die Jugendlichen erhalten die Gelegenheit sich von ihrer besten Seite zu präsentieren, die Kundenunternehmen werden in die Lage versetzt ihre Einstellungsentscheidungen auf einer tragfähigeren Grundlage zu treffen.Walter-Fach-Kraft wurde bei der Preisverleihung durch den Key-Account-Manager, Herrn Daniel Siewert, sowie durch die Marketingmitarbeiterin, Frau Vanessa Kram, vertreten. Die Urkunde übergab anlässlich der Feier vom 10.02.2017 Herr Johannes Vogel, der Generalsekretär der nordrhein-westfälischen FDP.



Bildinformation: (Bildquelle: iGZ)