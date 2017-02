Am 19. August 2017 ist es soweit ! Die 2. Light Ride Veranstaltung in Hamburg !

(fair-NEWS)

Der erste Light Ride war schon der Hammer. Aufgrund der Anfragen wird es einen zweiten geben-noch größer, noch heller, noch länger!Und diesmal unterstützen wir den Förderverein "Kinder Leben". Und wer die weiteste Anreise hat,bekommt einen Pokal.Ziel ist es,die gesamte Innenalster mit unseren Bikes,Trikes,Quads,Rollern und Buggys. zu erleuchten,als Zeichen das jedes Licht für einen kranken Menschen steht,der nicht alleine gelassen wird.Am 26. Mai 2009 wurde der Förderverein KinderLeben e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist die individuelle Hilfe für lebensverkürzend erkrankte sowie mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche, deren Geschwister, Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller und finanzieller Versorgungsangebote. Die betroffenen Familien erhalten u.a. Förderung durch die Beschaffung lebensnotwendiger medizinischer Geräte, durch die Finanzierung wichtiger Therapien oder in Form eines Zuschusses zur Beerdigung des verstorbenen Kindes.Neben Hilfe für unheilbar kranke und schwerstkranke Kinder bietet der Förderverein KinderLeben e.V. auch den gesunden Geschwisterkindern seine Unterstützung an. Sie müssen im Alltag mit einem kranken Familienmitglied oft zurückstecken; ihre Nöte und Bedürfnisse gehen nicht selten einfach unter. Mit der Organisation von Ausflügen, sorgt der Förderverein dafür, dass die Kinder, ob gesund oder unheilbar krank, einmal wieder einen tollen, erlebnisreichen Tag genießen können und sie von ihrem schweren Schicksal abschalten können. Doch auch den betroffenen Eltern hilft KinderLeben. So organisierte der Förderverein Verein KinderLeben e.V. die Hochzeit eines Elternpaares, dessen sehnlichster Wunsch es war, ehe ihr totkranker Sohn stirbt, eine Familie zu werden. Mit Hilfe des Fördervereins KinderLeben e.V. und seinen ehrenamtlich Tätigen sowie dank vieler Sach- und Geldspenden konnte dieser Traum schließlich in Erfüllung gehen.Agentur:



Bildinformation: Light Ride Veranstaltung in Hamburg