MIFARE DESFIRE EV2: Smartcards reloaded

(fair-NEWS) Das Familienunternehmen <a href="www.pav.de">PAV</a> erweitert mit dem MIFARE DESFire EV2 sein umfangreiches Karten-Segment. Bei der nächsten Generation kontaktloser Karten spielen vor allem der Datenschutz und die Übertragungssicherheit die Hauptrolle. Die Grundlage hierfür legt die zweite Evolutionsstufe des Chips MIFARE DESFire von NXP.



Im direkten Vergleich zum MIFARE DESFire EV1 können auf dem MIFARE DESFire EV2 so viele Anwendungen gespeichert werden, wie die Speicherkapazität hergibt. Zudem ist es möglich, Anwendungen auf Karten, die sich bereits im Einsatz befinden, zu laden. Neben seiner Multiapplikationsfähigkeit zeigt sich der MIFARE DESFire EV2 flexibel im Zusammenspiel mit anderen Plattformen. So kann dieser selbstverständlich in Kombination mit SmartMX genutzt werden - eine Plattform für schnellen und sehr sicheren Datentransfer.



Eine höhere Reichweite bietet dem Nutzer ein echtes "Touch-and-Go"-Erlebnis. Die offene Architektur erlaubt dabei die reibungslose Integration in unterschiedliche Medien, wie zum Beispiel Tags und Schlüsselanhänger. Der MIFARE DESFire EV2 kann in bestehenden MIFARE-Reader-Strukturen eingesetzt werden. Mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 848 kbit/s stellt er einen schnellen Datenverarbeitungsprozess sicher.



Die Anwendungen im Überblick:



- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPV)

- Zutrittskontrolle

- Geschlossene Zahlungssysteme

- Campus Cards

- Kundenbindungsprogramme



Interessierte Unternehmen können ab sofort eine Musterkarte anfordern.

PAV ist einer der führenden Anbieter von Druckerzeugnissen, Direktmarketingdienstleistungen, Plastikkarten, RFID-Lösungen und IT-Services für Global Player aller Branchen. Verständlich, dass unsere Produkte (fast) überall zu finden sind. Im Hotel, auf dem Flughafen, im Stadion, beim Einkauf, im Briefkasten, beim Arzt, auf Reisen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrer Brieftasche. Darüber hinaus steht PAV zahlreichen Unternehmen und Institutionen als kompetenter Partner für die crossmediale Kundenkommunikation zur Seite. Am Hauptsitz in Lütjensee bei Hamburg bringen unsere rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 1925 innovative und fortschrittliche Lösungen voran, um auch in Zukunft weiterzuwachsen.

