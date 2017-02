SensePeanut: Smarte Sensoren mit Alarmfunktion erfassen Bewegungen und Temperaturveränderungen

(fair-NEWS)

Bamberg, 14. Februar 2017– Mit den smarten Sensoren von Sen.se ist die Erfassung von Erschütterungen und die Kontrolle von Temperaturschwankungen einfach und bequem. Angebracht an einem Gegenstand erkennt das GuardPeanut kleinste Bewegungen und benachrichtigt bei Bedarf durch einen Alarm und per Push-Nachricht in der Sense-App. Für statistische Zwecke lassen sich Erschütterungen auch diskret erfassen und nachträglich auswerten. Das ThermoPeanut misst in regelmäßigen Abständen die Umgebungstemperatur und alarmiert, sobald sich die Werte außerhalb der festgelegten Grenzen befinden.http://presse.soular.de/sensepeanut-guardpeanut-thermopeanut/| www.sen.seAlle Fakten im Überblick:• Smarte Sensoren erleichtern die Bewachung von Wertgegenständen und Kontrolle der idealen Temperatureinstellungen• GuardPeanut erkennt Erschütterungen und alarmiert durch ein akustisches Signal und Push-Benachrichtigungen in der App• ThermoPeanut misst die Umgebungstemperatur und warnt per Alarmton und Push-Benachrichtigung bei zu hohen oder zu niedrigen Werten• Verbindung über Bluetooth 4.0• Bis zu 60 Meter Reichweite• Austauschbare Batterie (CR2032), Laufzeit bis zu 3 Monate• Betriebstemperatur: minus 20 Grad bis 60 Grad• Für iOS (ab 9.3.5) und Android (ab 4.3)• Lieferumfang: Sensor inklusive Batterie, Befestigungsclip, Schlüsselring, Klebepads• GuardPeanut und ThermoPeanut sind ab sofort für 29 Euro im Fachhhandel und online bei Amazon verfügbarVertrauen ist gut, Kontrolle ist besserAm Bahnhof, im Zug oder im Café – leicht kann es passieren, dass das Gepäckstück oder der Laptop für einen kurzen Moment aus den Augen gelassen wird und schon haben die Langfinger zugeschlagen. Mehr Sicherheit bietet der smarte Erschütterungssensor GuardPeanut von Sen.se. Das handliche Gadget wird mit Hilfe eines Befestigungsclips, Schlüsselrings oder Klebepads am Gegenstand angebracht und spielt bei Erschütterungen einen lauten Alarmton zur Abschreckung ab. Befindet sich der Besitzer in Bluetooth-Reichweite, ertönt gleichzeitig ein Alarm auf seinem Smartphone und er wird per Push-Benachrichtigung informiert. Per Knopfdruck lässt sich der GuardPeanut ein- und ausschalten, um ihn so nur im Bedarfsfall zu aktivieren. Die Alarmfunktionen am Sensor und Smartphone werden separat eingerichtet, sodass Erschütterungen diskret erfasst werden können. Daher eignet sich der GuardPeanut beispielsweise auch für statistische Zwecke: Durch das Anbringen an der Eingangstür können Ladenbesitzer erfassen, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die meisten Kunden das Geschäft betreten. Die SensePeanut-App für iOS und Android erstellt übersichtliche Grafiken sortiert nach Wochentagen und bietet die Möglichkeit die Daten als Excel- oder CSV-Datei zu exportieren. In den Einstellungen lässt sich zudem die Empfindlichkeit des GuardPeanut festlegen, sodass auch kleinste Erschütterungen erfasst werden können. Befindet sich der Besitzer nicht in Bluetooth-Reichweite, werden die Daten in einem internen Speicher gesichert und lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt mit der App synchronisieren.Temperaturveränderungen immer im Blick behaltenEinen weiteren praktischen Zweck erfüllt das ThermoPeanut: Ohne großen Aufwand lässt sich kontrollieren, ob in Wohnräumen, einem Terrarium oder in einer Kühlbox die ideale Temperatur eingestellt ist. In regelmäßigen Abständen misst das ThermoPeanut die Umgebungstemperatur und übermittelt die Werte per Bluetooth 4.0 an das Smartphone oder legt sie im internen Speicher ab. Liegen die Werte ober- oder unterhalb des voreingestellten Grenzbereichs, warnt das ThermoPeanut durch einen Alarmton und der Nutzer erhält zusätzlich eine Push-Benachrichtigung auf seinem Smartphone. Übersichtliche Grafiken in der App zeigen den Temperaturverlauf der letzten 24 Stunden, 30 Tage und 12 Monate an. Zudem werden die durchschnittlichen Werte angezeigt und ein Datenexport ermöglicht. Auch ohne einen Blick auf die App lässt sich bei Bedarf überprüfen, ob sich die Temperatur im festgelegten Normbereich befindet oder nicht: Dazu wird der Knopf am ThermoPeanut gedrückt und eine bestimmte Tonfolge gibt an, ob der Messwert innerhalb, oberhalb oder unterhalb des Wertebereichs liegt.Vernetzung dank IFTTT möglichDie smarten Sensoren GuardPeanut und ThermoPeanut lassen sich schnell und einfach einrichten und die intuitive SensePeanut-App kann auf mehreren Geräten installiert werden. So erhalten bei Bedarf mehrere Nutzer gleichzeitig einen Zugang zu den synchronisierten Daten. Indem ein Smartphone oder Tablet in Bluetooth-Reichweite positioniert wird, können außerdem Erschütterungen und Temperaturwerte in Echtzeit aus der Ferne beobachtet werden. Weitere Vorteile ergeben sich durch die Integration in IFTTT und die Vernetzung mit anderen Anwendungen und Geräten. So lässt sich beispielsweise die Überwachungskamera aktivieren, sobald der GuardPeanut eine Bewegung der Tür registriert.Verfügbarkeit und PreisSen.se ThermoPeanut und GuardPeanut sind ab sofort zu einem Preis von 29 Euro im Fachhandel und online bei Amazon erhältlich. Soular GmbH & Co. KG ist der exklusive Vertriebspartner der Marke Sen.se in Deutschland und Österreich.Sen.seSen.se wurde 2010 von Rafi Haladjian gegründet. Das Ziel war eine neue Generation von smarten Objekten zu entwickeln, die sich stilvoll und unauffällig in den Alltag der Nutzer integrieren lassen, um kontinuierlich und dauerhaft sinnvolle Daten zu sammeln. Das einzigartige Produkte Mother — ein vielseitiges Sensorsystem — hilft Familien wichtige Aspekte ihres täglichen Lebens zu überwachen: Erkennen, wenn jemand das Haus betritt, Temperatur messen und richtig einstellen, Sicherstellen, dass die Kinder von der Schule nach Hause gekommen sind, die Einhaltung der Medikamenteneinnahme erleichtern, den Schlaf verbessern, sich motivieren aktiver zu sein und mehr zu trinken und vieles mehr. Das Unternehmen stellte 2016 eine neue Produktlinie namens SensePeanut vor: Eine Reihe von Sensoren, die alltägliche Aufgaben einfacher gestalten und das Internet der Dinge für alle erschwinglich macht. Sense Peanuts erfassen, optimieren und vereinfachen alltägliche Tätigkeiten wie Medizin einnehmen, Schlafen oder die Temperaturkontrolle.www.sen.seSoular DistributionDer junge Distributor Soular steht für qualitativ hochwertige Produkte zur Ergänzung des Apple-Portfolios. Besonderes Augenmerk legt das trendorientierte Unternehmen auf innovatives und anspruchsvolles Design. Zu den betreuten Marken gehören unter anderem das junge Brand CASEual, das Design-Label blueLounge sowie Danalock, führender Anbieter für smarte Türschlösser.www.soular.dePressekontaktMarina LochPresse & PR0951/30900-713presse@soular.de



Bildinformation: ©Soular